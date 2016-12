Az olasz-svájci sportvezető szerdán egy dubai konferencián leszögezte, a bővített tornát ugyanannyi idő alatt le lehetne bonyolítani, mint a mostani 32 csapatos viadalt. Hozzátette, a 48 együttest felvonultató torna egyúttal a pénzügyileg legvonzóbb struktúra is lenne.

Infantino a februári elnökválasztást megelőzően még a 40 csapatos vb ötletével kampányolt, később azt javasolta, hogy a 48 nemzeti együttesből 16 egy selejtezőforduló után essen ki, majd a torna az eddigiekhez hasonlóan, 32 csapattal folytatódjon, most viszont már azt hangoztatja, hogy a 16-szor hármas formátum a legnépszerűbb opció.

Egyúttal megemlítette, olyan elképzelés is van, hogy a klubvilágbajnokság mezőnye is bővül, mégpedig 32 csapatosra. A jelenlegi formátumban hét együttes, a hat kontinentális bajnokcsapat, illetve a rendező ország bajnoka vesz részt a tornán.

Infantino beszélt a decemberi klub-vb-n tesztelt videobíró-technológiáról is, és azt mondta, reménykedik abban, hogy a 2018-as oroszországi világbajnokságon alkalmazzák majd.