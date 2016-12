„2017 nagy év lesz a U2-rajongók számára” – kezdte karácsonyi kisfilmjét Bono, aki aztán a félperces mozgóképes Facebook-üzenetben bejelentette, hogy a zenekar a legendás The Joshua Tree megjelenésének harmincadik évfordulója alkalmából több különleges tematikus fellépést is tervez, ugyanakkor azt is elmondta, hogy 2017-ben jön ki a 2014-es U2-lemezt a Songs Of Innocence-t követő új album, a Songs Of Experience. A Billboard magazin azt állítja, hogy a U2 ezekkel az évfordulós „különleges koncertekkel” tavasszal Észak-Amerikában turnézik, júniusban pedig fellép a Bonnaroo-fesztiválon – ez utóbbi lenne egyébként a zenekar első észak-amerikai fesztiválfellépése –, majd európai fellépések következnek.