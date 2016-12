A Szabó Sándor matematika szakos tanár rendezésében létrehozott, „Feljött immár az a csillag...” című karácsonyi előadás ezúttal is nagyszámú érdeklődőt vonzott a helyszínre. A rendező történelmi tudásával, az irodalom és a folklór területén való jártasságával, diákjai jó hangjukkal és szép szavalatokkal, többek között Ady Endre, Áprily Lajos, Wass Albert verseivel kápráztatták el a közönséget. Ezúttal a különböző magyar néprajzi tájegységek egyházi, népi dalaiból és verseiből állítottak össze egy csokorravalót. A csángó, kalotaszegi, küküllőmenti, csíki, vajdaszentiványi vagy a Kallós Zoltán gyűjtéséből származó mezőségi népdalokat egyházi, köztük középkori gregorián szólamok tették változatossá, ilyen volt például a Veni, veni, Emmanuel eredeti latin változata.

A székely lányokat most is magyarlapádi muzsikusok kísérték, ami érdekes, izgalmas hangzásvilágot eredményezett, például egy alföldi vagy felvidéki népdal előadásakor. A zenei darabok között ezúttal is Szabó Sándor érdekes összekötőszövegeinek örvendhettünk. A történelmi és néprajzi tárgyú, az általános műveltséget gyarapító adatok, kuriózumok lebilincselték a figyelmet. A kevésbé ismertek között szerepeltek azok a világháborús történetek, amelyek a karácsony csodáiról tanúskodnak, mint például a galíciai hadszíntéren éjnek idején eltévedt magyar osztag esete, amelyre feldíszített karácsonyfa mellett, kántálás közben találtak rá az orosz katonák, ellenséges magatartás helyett azonban cukorkával, cigarettával kínálták egymást, sőt, a kozákok megmutatták a táborhoz vezető utat is.

Az előadást követően késő estébe nyúló beszélgetések és spontán táncház alakult ki, a siker láttán pedig a házigazdák és vendégek jövőre újabb találkozóról beszéltek.

BASA EMESE