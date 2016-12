Emlékeztetnek: három éve indultak be a civil tiltakozások, két és fél éve a civil perek a Holzindustrie Schweighofer rétyi fűrészüzeme ellen. Úgy látják, ez idő alatt nyilvánosságra került a cég illegális fakitermeléshez kapcsolódó tevékenysége, ugyanakkor az is nyilvánvalóvá vált, hogy a sok törvénytelenség hátterében a gazdasági érdekek mellett meghúzódik a politika. Jóllehet vannak próbálkozások az erdőtarolások megfékezésére a törvény eszközével, ezek erőtlenek és hamisak, legtöbb esetben csak leplezik a valóságban történő törvénytelenségeket és környezeti pusztításokat, amelyeknek hamarosan meglesznek a gazdasági és társadalmi következményei is – írják.

A Bankwatch Románia és a Neuer Weg civil szervezet az elmúlt időszakban hat pert indított a felelős állami szervek, a HS és a cég a tulajdonában lévő Bioelectrica ellen. Ezek eltérő szakaszokban járnak: a rétyi gyár építkezési engedélyének visszavonása – felfüggesztették egy másik, folyamatban lévő, a Green­peace által ugyancsak ebben a témában elkezdett per megoldásáig; a rétyi urbanisztikai terv elfogadását tartalmazó megyei tanácsi határozat visszavonása – első körben elutasították, a hivatalos válaszra várnak, hogy fellebbezést nyújtsanak be, szakértői véleményezés készült; a rétyi gyár keretében működő BE környezetvédelmi engedélyeztetésének visszavonása – tárgyalásra várakoznak; a BE építkezési engedélyének visszavonása – tárgyalásra várakoznak, szakértői véleményezés készült; a BE környezetvédelmi engedélyének visszavonása – 2017 januárjában esedékes a tárgyalás; a BE integrált környezetvédelmi engedélyének visszavonása – 2017 januárjában tárgyalás.

2015 áprilisától rengeteg oknyomozó írás jelent meg a hazai és nemzetközi sajtóban a HS törvénytelenségeiről. „A nemzetközi nyomás a rétyi befektetés kapcsán erősödött meg, így küzdelmünk nem volt hiábavaló. A számos benyújtott per szakértői elemzésekkel jár együtt, ezáltal felszínre kerültek igazoltan és dokumentáltan azok a törvénytelenségek, amelyek a rétyi befektetés kapcsán az eljárásrendi folyamatokat jellemzik” – fogalmaznak a civilek. Hangsúlyozzák: a küzdelemnek nincs vége. Köszönik mindazok erkölcsi és anyagi támogatását, akik fontosnak tartják természeti kincseink védelmét. „Van értelme a küzdelemnek, együtt erősek vagyunk” – írják.