A parlamenti mandátumok csaknem 54 százalékával rendelkező Szociáldemokrata Párt–Liberálisok és Demokraták Szövetsége alkotta szociálliberális koalíció szerdán Sorin Grindea­nu volt távközlési minisztert jelölte miniszterelnöknek, miután Klaus Iohannis előző nap elutasította első javaslatukat, Sevil Shhaideh volt regionális minisztert. A hírügynökségek úgy tudják, az államfő „geopolitikai” megfontolásból utasította el a muzulmán vallású Shhaideh kinevezését, akinek szíriai férje Bassár el-Aszad szíriai elnököt dicsőítő bejegyzéseket osztott meg közösségi oldalán. Iohannis állítólag attól tartott, hogy Shhaideh asszony miniszterelnöki kinevezése hátrányosan befolyásolta volna Románia Szíriával, illetve az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolatait. Az elnök másik kifogása Shhaidehhel szemben az volt, hogy – a második jelölttel, Grindeanuval ellentétben – az ő jelöltségéről nem szavaztak a koalíciós pártok vezetőtestületei. Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök – aki priusza miatt nem kérhette magának a miniszterelnöki posztot – az utolsó pillanatig titokban tartotta, hogy kit javasol maga helyett. Az államfővel folytatott egyeztetésekre biankó felhatalmazást kapott az SZDP végrehajtó bizottságától, javaslatával viszont pártját is meglepte.

Az államfő politikai társbérleti viszonyra készül a szociálliberális koalíció leendő kormányával, de még nem döntött arról, hogy megbízza-e kormányalakítással Grindea­nut – írta az Agerpres.

„Az elnöknek normális intézményi kapcsolata lesz az új miniszterelnökkel, nem olyan, mint Victor Pontával, akivel nem lehetett intézményes viszonyt fenntartani” – idézte az államfőhöz közel álló forrást a Mediafax hírügynökség.

Liviu Dragnea, az SZDP elnöke azt nyilatkozta, hogy Románia veszíteni fog, mert év végéig nem alakul meg a kormány. Dragnea abban bízik, hogy január 15-ére sikerül elfogadni a 2017-es költségvetést. A pártelnök reményét fejezte ki, hogy az államfő nem utasítja el második javaslatukat, és kinevezi Sorin Grindeanut miniszterelnöknek. „Megpróbáltuk elkerülni, hogy az ország egy politikai háború helyszínévé váljon (...), ha azonban ezt a javaslatunkat is elutasítják, nem marad más választásunk” – mondta Dragnea. Hozzátette: nem mondott le arról, hogy miniszterelnök legyen. „Ez balgaság lenne, életem végéig nem tudok erről lemondani” – mondta Dragnea.

Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciói közösen döntenek majd arról, hogy adott esetben bizalmat szavaznak-e egy Sorin Grindeanu vezette kormánynak, a szociáldemokraták újabb kormányfőjelöltje azonban tudomásuk szerint nem tett olyat, ami kizárná, hogy megszerezze a magyar érdekképviselet támogatását – közölte tegnap Kelemen Hunor. „Ebben a pillanatban én inkább azt mondanám, hogy igen, de nem egyszemélyes döntés lesz ez. Beszéltem a bánsági kollégákkal, akik jobban ismerik (Grindeanut), ők azt mondták, hogy nyitott, bánsági szellemiségű ember, és az ígéreteit betartja. A kollégák, akik dolgoztak már vele, azt mondják, hogy vállalható, megszavazható politikus” – mondta az RMDSZ elnöke.

Arra a kérdésre, hogy indokoltnak látná-e az államfő felfüggesztését, ha a parlamenti többség második miniszterelnök-jelöltjét is elutasítja, Kelemen Hunor rámutatott: az államfő az elutasítással nem sértette meg az alkotmány egyetlen cikkelyét sem. „Nem tudom elfogadni, hogy kizárólag politikai indíttatásból, méregből, dühből, sértődöttségből valaki egy ilyen politikai kalandot vállaljon és ilyen áldatlan állapotot teremtsen” – szögezte le. Hozzátette: az államfő ugyan nem indokolta meg az első elutasítást, de az SZDP–LDSZ koa­líciótól kért újabb javaslatot, tehát elismeri a parlamenti többséget. „Én jobban szeretnék egy parlamentáris köztársaságot. De ha már ilyen alkotmánya van Romániának, ha az alkotmány lehetővé teszi az elnöknek, hogy ne csak egy átjáróház kapusaként viselkedjen, hanem mérlegelési lehetőséget ad a kormányfő jelölésekor, és ez egy erős hatáskör, akkor én csak azt mondom: tetszettek volna alkotmányt módosítani. Nem tetszett, amikor megvolt a 70 százalékos többség, akkor ezzel az alkotmánnyal kell élni” – magyarázta az RMDSZ elnöke.

Arra a kérdésére, hogy befolyásolja-e az RMDSZ szavazatát a kormányprogram, Kelemen Hunor elmondta: nem számít arra, hogy az SZDP–LDSZ kormányprogramja változni fog a miniszterelnök-jelölt lecserélése után. A szociálliberális koalíció ígéretet tett az RMDSZ-nek arra, hogy a végleges kormányprogram kitér majd a többség-kisebbség viszony rendezésére, a kisebbségi jogokra – mutatott rá az RMDSZ elnöke.