A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság munkatársai felfigyeltek azonban a leleményes üzletemberre, és lefülelték, miközben egy droggal „megkent” használt autót próbált eladni, potom 18 ezer lejért. Az autóban 600 gramm hasist találtak. A bíróság elrendelte Ionică Viţa 30 napos előzetes letartóztatását. (Főtér)

OTTHONÜLŐK. A romániai lakosok 48 százaléka otthon ünnepli az új évet, a család, barátok és rokonságuk körében, míg 9 százalékuk válaszolta azt, hogy a városban fog szilveszterezni – derül ki az E.ON vállalat nyolc országban készített felméréséből. Eszerint a magyarországi lakosok is inkább otthonukban köszöntik az új évet, azonban a romániai lakosokhoz képest kétszer annyian látogatnak ki az önkormányzatok által szervezett óévbúcsúztató ünnepségre. A megkérdezett csehek 43 százaléka és az olaszok 40 százaléka nyilatkozta azt, hogy inkább otthon marad az év végén, míg a németországi lakosok csupán egyharmada tölti saját lakásán a szilvesztert. A felmérésből az is kiderül, hogy a román és a cseh lakosság körében népszerűek az év végi televíziós műsorok, 33 és 30 százalékuk fogja követni a szórakoztató műsorokat. Ezzel ellentétben az olaszoknak csak 9 százaléka nyilatkozta azt, hogy tévézni fog szilveszter estéjén. (Agerpres)

JÖN A LEGSIKERESEBB ZONGORAMŰVÉSZ. Öt romániai városban – Temesváron, Marosvásárhelyen, Bukarestben, Konstancán és Galacon – koncertezik 2017. március 6-a és 10-e között a világhírű francia zongoraművész, Richard Clayderman. A jegyárak 150 és 250 lej között mozognak, beszerezhetők az eventim.ro, bilete.ro, myticket.ro, bilet.ro honlapokon. Richard Clayderman több mint 1200 dalt rögzített karrierje során, eladott albumai­nak száma meghaladja a 150 milliót. Clayderman a rekordok könyvébe is bekerült mint minden idők legsikeresebb zongoraművésze. (Agerpres)

ERDÉLYRŐL SZALADVA, DRÓNNAL. Erdélyen végigszaladva mutatja be a régiót a nagyvilágnak a gyergyószentmiklósi, jelenleg Londonban élő Ruczuj Szabolcs. Útjára egy drón is elkísérte, amelynek felvételeiből egy lélegzetelállító videót állított össze. Az Erdélyen átszaladás ötlete egy éve fogalmazódott meg benne. A cél az volt, hogy néhány gondosan megválogatott helységen halad át, a felvételeket pedig drónról készítik el. Bár Szabolcs arra számított, hogy a hatóságokkal nem bír majd el könnyen az engedélyek beszerzésekor, elmondása szerint pozitív csalódásban volt része. A törcsvári kastélynál például a látogatók számára elérhetetlen legfelső, fából épült részt használhatták, a vajdahunyadi vár egy részét lezárták kérésükre, hogy zavartalanul elkészülhessenek a felvételek, a tordai sóbányában záróra után is forgathattak. Kálnoky Tiborra is számíthattak, aki rögtön válaszolt a megkeresésükre, hogy a Károly walesi herceg által is kedvelt Zalánpatakon szeretnének forgatni – bár ott pórul jártak, ugyanis egy tehén „támadt rá” a csapat autójára, letörve egy tükröt, lyukat ütve a jármű oldalára, és még trágyával is szórva meg azt. (Maszol)