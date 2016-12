Sokakat vonz Kommandóra a szilveszter, már jóval korábban elkezdték a panziók, kiadó hétvégi házak lefoglalását, s a későn érdeklődők végül annyival is beérik, ha egy házban áram, fűtési lehetőség van. Mindent lefoglaltak, zsúfolt lesz az év vége – értékelte tegnap Kocsis Béla polgármester. Azt is megtudtuk, a környékbeliek mellett Bukarestből, Konstanca, Teleroman, Călărași megyéből is érkeznek csoportok az év végi, év eleji mulatságokra. Kovásznáról gond nélkül lehet felhajtani Kommandóra – mondta a községvezető –, a faluban a polgármesteri hivatal tartja karban az utakat.

Nehézkes közlekedni viszont az Ölves felé vezető erdei úton. A kovásznai polgármesteri hivatalhoz tartozik, de tegnap délben még nem takaríttatták el a havat – tudtuk meg Fülöp Lászlótól, a kommandói Alpin Szálloda tulajdonosától. Az út takarítása másoknak is fontos lenne, a környéken panziók, hétvégi házak vannak.

– Az út Kovászna belterületén található, de erdei út besorolású, így a kommandói erdészet feladata a hó eltakarítása – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József kovásznai polgármester. Ennek ellenére próbálnak segíteni, de hosszú távon mindenképp az jelentené a megoldást, ha az útszakasz a város kezelésébe kerülne – értékelte Gyerő.

A Laur-hegyi sípályán is van hó, de nem tudtuk elérni a működtetőt, így nem tudni, szilveszterkor működik-e a felvonó, s ha igen, milyen programmal. A vállalkozó kedvűek felvonó nélkül is sízhetnek – ha kigyalogolnak a hegy tetejére.

Kocsis Béla azt is elmondta, az előrejelzés szerint az új év első heteiben is lesz hó Kommandón, így sor kerülhet a hó ünnepére, a hagyományos év eleji síversenyre is. A kommandói hóünnep az utóbbi években többször elmaradt hó hiányában, de ha ez másképp lesz 2017 elején, akár az óriáshóember-rekordot is megdönthetik – eddig kilenc méter magasságig jutottak el a hóember építői. A kergeverseny ugyancsak sok látványosságot, vidámságot, szórakozást ígér majd. Akik ismerik a rendezvényt, kíváncsian várhatják, milyen új ötletekkel rukkolnak elő a mókás kedvű kommandóiak, biztos, csalódást soha nem okoznak.