Most már csak az biztos, idén nem lesz új kormányunk, sőt, az sem valószínű, még ez évben kiderül, ki lehet majd a miniszterelnök. Klaus Iohannis, akit amúgy is gyakran gúnyoltak lassúsága miatt, most e feladatát sem sieti el. Marad hát a találgatás: tovább hecceli a győztes szociáldemokratákat, vagy hajlandó elfogadni második jelöltjüket, Sorin Grindeanut?



Tény, hogy Dragnea gyors kormányalakítási álmai szertefoszlottak. Vádaskodnak, fenyegetőznek a győztes koalíció vezetői, de Iohannis mintha meg sem parittyázná vészterhes nyilatkozataikat. Időt húz, kivár, mint maga fogalmaz, alaposan mérlegel. Hogy merre billen ama mérleg, senki nem tudja. És amikor ekkora a bizonytalanság, sok a találgatás, sorra születnek az összeesküvés-elméletek. Tesznek erről a győztes pártvezérek is, Dragnea sötét erőket emleget, amelyek azért akadályozzák őket, mert nem akarják, hogy a nép jobban éljen, Tăriceanu pedig nagy titokként fedte fel, mit is mondott neki az elnök cotroceni-i találkozójuk során: jobb, ha átáll az ellenzékhez, mert soha nem nevesít SZDP-s miniszterelnököt. Azon túl, hogy nem elegáns kiadni egy zárt körű beszélgetést, fura az is, hogy Tăriceanu bő hét elteltével pakolt ki, no meg nehezen hihető, hogy az óvatos Iohannis éppen egyik legádázabb ellenfelének árulná el terveit. Bármennyire szeretné továbbra is Dacian Cioloşt kormányfőnek, a választások eredménye ezt lehetetlenné teszi, húzhatja az időt, de napok, hetek sem elegendőek, hogy a biztos győztes oldaláról 7–8 százaléknyi honatyát a másik táborba csábítson. Nem valószínű hát, hogy az elnök még mindig ilyen álmokat dédelgetne.

Mások szerint Iohannis saját felfüggesztését igyekszik kiprovokálni, Băsescu mintáját követve próbál valamennyit visszanyerni igencsak megtépázott népszerűségéből. Kockázatos vállalkozás, hisz nemcsak elveszítheti elnöki székét, de könnyen ki is játszhatják. Felfüggesztik, az ideiglenes államfővé előlépő szenátuselnök, Tăriceanu pedig kinevezheti új kormányfőnek akár Dragneát is, majd ejtik a folytatást, és Iohannis visszaköltözhet a Cotroceni-palotába – immár beleszólási lehetőség nélkül, beszűkült mozgástérrel.

Nem tudni, hogy az államfő időhúzásával csak hergeli a szociáldemokratákat, vagy valóban van egy aduász a tarsolyában. A józan ész azt diktálná, hogy kivár még pár napot, és jóváhagyja legújabb jelöltjüket. Addig még lubickolhat a rá irányuló figyelemben, Dragneaék pedig lenyelik a békát, beletörődnek, hogy nagyszabású, jólétet ígérő terveik megvalósítását csak az új esztendőben kezdhetik el.