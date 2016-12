Tavaly még jóformán kuriózumszámba ment, ha valaki ebért jelentkezett, ám idén megtörtént, hogy rövid időn belül több is otthonra lelt, s nemcsak erdővidékiek, de távolabb élők is érdeklődtek a Baróton befogott állatok után. Nemrég örökbefogadási akciót tartottak, s bár csak a helyi sajtóban hirdették, tudomást szereztek róla távolabb élők és egy állatmenhelyet működtető egyesület is, akiknek köszönhetően tizenhárom eb menekült meg az elaltatástól: legtöbbet, ötöt Szászrégenbe vitt egy magánszemély, a Ronda Egyesület apahidi központjába négy, Bukarestbe és Erdőszentgyörgyre két-két kutya került.

A baróti közszállítási vállalat udvarán berendezett menhelyen jelenleg csak egy kutya él (azért is jelentkezett már valaki, de csak később viszi el), de nem sokáig maradnak üresen az ólak, mert a városháza alkalmazottjai hamarosan elhelyezik a befogóketreceket, ahol a kutyák számának növekedését tapasztalják: az épülőfélben lévő kampusznál, a kórház mögött és a temetőben.

„Sajnos, megvan az utánpótlás, mert a meglévő állomány szaporodóképes, s az sem városi legenda csak, hogy az éj leple alatt más megyékből hozzák a kutyákat, s engedik el a városhatárban. Az emberek jelentik, hol és mit láttak, de a leglényegesebbről, az autók rendszámtáblájának megjegyzéséről megfeledkeznek, így nem tudunk feljelentést tenni” – mondotta Vajda László.