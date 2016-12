A hótakaró födte Sepsibükszádon belföldi csoportok veszik igénybe a Sólyomkő vendégházat és az azt működtető panzió kulcsosházát a Csomád-hegy lábánál. A kényelem mindkét helyen biztosított, a vendégek modern konyhákban maguk készíthetik el legkedveltebb ételüket, a vendégfogadó azonban szervezett wellnessprogramot, sízési és szánkózási lehetőséget kínál.

Nem adják alább a málnásfürdői asszonyok sem. A nőszövetség vidám szilveszterestét szervez a tömbház alatti kultúrteremben – tájékoztatott Tomsa Enikő –, lesz zene, tombola és tánc is. Az Olt parti Zoltán és kis közössége is együtt, mulatozással és vidáman szándékszik átlépni az esztendőfordulót.

Belföldi vendégek szilvesztereznek teljes ellátással a festői környezetben fekvő sepsikőröspataki Virágos Házban, ismerkednek a hely jellegzetes ételféleségeivel, a szomszédos Árkos Ezüstfenyő Panziójában pedig évek óta visszajáró belföldi vendégek töltik az esztendőfordulót – mondta az egységtulajdonos Karda Gabriella.

Bikfalva három panziójában is telt ház lesz. A Mókus vendégházba sok esztendeje visszatérő vendégek érkeznek, a Zöld Diófa Panzióban zömében fiatalok főznek maguknak, csak a szállást igényelték, a Téglás vendégházba teljes ellátással belföldi vendégek jelentkeztek be, lesz kürtőskalácssütés, lovas szánozás, ismerkednek a környező vidékkel, a prázsmári erődtemplommal. Uzonban hagyomány, hogy óesztendő estéjén a templomban összegyűlnek a helybeliek, a rövid templomi emlékező-köszöntő után a helyi önkormányzat székháza előtt pohárköszöntőt tartanak: a polgármester szól a távozó óévről, köszönti a helyieket az új év küszöbén.

Réty környékének vendégházai is fogadnak szilveszterezőket. Telt ház lesz a rétyi Tavirózsa fogadóban, elseje estéjén újesztendei bált szerveznek élő zenével. Baráti társaság vigad a közeli rétyi Pálma vendégházban is. A sok helyen asztalra kerülő jellegzetes ételek mellett azonban az eresztevényi Benke-kúria étlapja viszi a pálmát, mármint ami az ünnepi menü összetételét illeti. Aki a kényelmes és luxus történelmi jelleget is hordozó egység vendége lesz, többfogásos európai szintű kínálatban részesül: a szilveszteri vacsora olasz sajtos, gránátalmás, füstölt kacsasülttel veszi kezdetét, lesz holland sajtos pármai sonka, halas tál citrommártással, bazsalikomos sörbet, szarvashátszín különleges pürével. Nem hiányzik majd az Isten hozott koktél, a Moët pezsgő-különlegesség, a borféleségek közül a tokaji furmint, a kiváló hazai Segarcea cabernet és természetesen a presszókávé sem. Mindez, beleértve a magas kényelmi fokot, a wellness spa szolgáltatásokat is, fejenként 300 lej értékben.