Használati utasítás

Sokszor nyökögnek a férfiak, ezek az emberi formára pofozott, primitívségüket nehezen palástoló lények, hogy milyen nehéz kedvében járni a nőnek, s hogy így meg úgy, s hogy a fene vinné el az összes szeszélyt, kiszámíthatatlan éteri bájt, mely úgy hiányzik a férfinak, mint kígyónak a térdvédő, vagy még úgyabbul. S hogy nem lehet eligazodni rajtuk, hogy sosem tudni, mi jó, mi rossz nekik, mitől olvadnak el, s mitől válnak jéggé. És persze, egyebeket se lehet tudni, hogy más dolgokat ne is emlegessünk. Szóval, hogy a nő egy talány, egy bonyolult keresztrejtvény, melyet nem lehet megfejteni, mert hibásan van összeállítva, így az ember csak töri a fejét, a díj, a jutalom reményében, de az elmarad, de az elmarad. Harmadszor is. És ez, minő fájdalom, örökös őrlődésben, ökörlődésben tartja a férfiakat, akik mindent megadnának egy receptért, egy biztos módszerért. De azt nem lehet kidolgozni, mert a nők gyorsabban változnak, mint amilyen tempóban kikísérletezhetők a módszerek – ahogyan a kórokozók is alkalmazkodnak a különböző irtószerekhez, immúnissá válva. A férfi azt gondolhatja, ez egy hazárdjáték, nincs biztos pont, csak szerencse-faktor, melyet persze csak eljátszani lehet. Így a nő, ez az érthetetlen (értelmetlen?) csoda az örök enigmatikusság éterében marad. Csupán egy dolog van, ami biztos vele kapcsolatban, ami nagy általánosságban elvként is elfogadható, csupán alkalmazásának hogyanját kell megtalálni: hogy használat előtt felrázandó.