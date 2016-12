Demeter János, az egyesület elnöke szerint a besorolás annyit jelent, hogy kiemelt státust kap a terület, amely bizonylat, hogy a legjobb fényviszonyok mellett lehet csillagokat megfigyelni. A nemzetközi csillagoségbolt-park minősítés célja, hogy azokat a területeket, ahol viszonylag alacsony a fényszennye­zés, védelem alá helyezzék. Elnyerését alapos munka előzi meg, hiszen egyebek mellett az összes világítótestet fel kell térképezni, ellenőrizni, hogy azok eleget tesznek-e a szabályoknak a fényerősség, az irányítottság szempontjából (ezt az egyesület elvégezte). Emellett minden létesítménynek, amely az elkövetkezőkben a területen épül, ugyanezeket a szabályokat kell alkalmaznia. „A lényeg, hogy az eljövendő években is megmaradjon a csillagos égbolt megfelelő sötétség mellett észlelhető látványa, amely most jellemző” – tette hozzá Demeter János.

A minősítést az Egyesült Államokban bejegyzett Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség ítéli oda. A Vadon Egyesület dolgát valamelyest megkönnyí­tette, hogy az anyaországi Magyar Csillagászati Egyesülettel megállapodást kötöttek, mely képes megadni a szakmai hátteret a kezdeményezéshez. Amennyiben sikerrel járnak, ez a terület lenne az országban az első, amely rendelkezik ilyen besorolással.

Ami a csillagvizsgálás idegenforgalmi hatását illeti, az elnök elmondta: a visegrádi négyek – Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország – asztroturizmus-konferenciáján szembesült, hogy ez mekkora tömegeket mozgat meg. Ebbe az irányba akarnak elindulni, ezért pályáztak a Bethlen Gábor Alaphoz multifunkcionális sátor beszerzésére (400 ezer forint értékben), amelynek segítségével kedvezőtlen időjárás esetén is lehetőség nyílik csillagászati bemutatók szervezésére. Manapság már olyan összetett csillagvizsgáló eszközök is léteznek, amelyek révén a képet a sátorban is ki lehet vetíteni, így még nagyobb közösséggel megosztani. A sátor ugyanakkor az egyesület más szabadtéri rendezvényein is hasznos lehet.

Demeter János szerint Magyarországon régebben elindított kezdeményezés az asztroturizmus, illetve a kapcsolódó parkok kijelölése, és szembeötlő sikernek örvend. Két terület is megkapta a minősítést, az egyik a Hortobágyon, a másik Kaposvártól délre helyezkedik el, és működtetéséért a csillagászati egyesület felel. Csoportos csillagvizsgálat zajlik a szükséges eszközök biztosításával, idegenvezető irányításával. Ezeket a „csillagkirándulásokat” általában tematikusan építik fel, évszaktól függően más és más égitesteket vizsgálnak meg az érdeklődők, a szervezők pedig az asztronómián túli tudnivalókkal is szolgálnak, például mitológiai ismeretekkel. Emellett hordozható, felfújható planetáriumokat is beszereztek. A Vadon Egyesület is hasonló eszközökre pályázna a jövő évben, hiszen egyrészt látványos oktatási módszer, és olyan információk átadására nyújt lehetőséget, amelyeket a gyerekek más forrásból nem gyűjthetnek be.