Így kezdte a minap az esti mesét a feleségem. A kisfiammal együtt kíváncsian hallgattuk, tudtuk, hogy az elmúlt napunkról mesél, mosolyogva idéztük fel a vidám pillanatokat. Miután a történet véget ért, még hosszú ideig ébren maradtam. A világban zajló eseményekre gondoltam, és magam is megpróbáltam mesébe foglalni az elmúlt esztendőt.

Volt egyszer egy nagy világ, melyben sok-sok ember élt, akiket különböző gondok, érdekek, törekvések vezettek, de valójában mindenki a boldogságot kereste egész évben. Hogy pontosan mit is jelentett számukra a boldogság? Egyeseknek elég volt hozzá egy tál meleg étel, mások inkább egy üveg pálinkában, egy mosolyban, baráti társaságban vagy éppen egy robbantásos merényletben próbálták megtalálni... Ha minden ember vágyait összevetnénk, talán az egészség, pénz, szabadság, család, béke fogalmak között találnánk rá valahol a boldogságra.

Vajon kinek mennyi jutott ezekből az elmúlt évben? Egészség. Relatív fogalom, de az holtbiztos, hogy a halálesetek évenkénti száma világszinten hatvanmillióhoz közelít. Elenyésző szám a föld hét és fél milliárdos lakosságához képest. Pénz. Eloszlása a világban egyre vitatottabb kérdés, egyeseknek alig jut belőle, de nekünk, Európa közepén vétek lenne panaszkodni. Szabadság. Nemzetközi adatok szerint a föld népességének mintegy negyven százaléka szabad országban él, és mi zászlóügyeinkkel együtt is közéjük tartozunk. Család. A statisztikák szerint rohamosan csökken a házasságban élő emberek, családban vállalt gyerekek száma, de a jól működő társas életet és a szép gyermekkort nem a rendezett hivatalos okmányok szabályozzák. Béke. Jelenleg tucatnyi háborús övezet van a földön, de a világ mintegy kétszáz országból áll, és a terrorizmus sem annyira világrengető, mint amennyire fenyegető.

Hol volt, hol nem volt, egy Föld nevű bolygó, ahol az idők kezdete óta mindenki a boldogságért dolgozott, ezért végre nagyon közel jutottunk hozzá. Az idei esti mese szereplői között még vannak szomorú kisfiúk és nagyfiúk, de talán a jövő év mindenkinek elhozza a boldogságot. Miért annyira hihetetlen? Egy mesében bármi megtörténhet.