Daragus Attila vállalkozó, a Vár és a Transzilvania Panzió tulajdonosa, Torja polgármestere érdeklődésünkre elmondta, idén is, akárcsak az előző esztendőkben, telt házra számítanak az év utolsó napján. Szilveszterkor százhetven személynek terítenek ünnepi asztalt. A vendégek java része Bukarestből, Konstancáról, Ploiești-ről és Brassóból érkezik, és egy franciaországi csoport is bejelentkezett. Az első vendégek szerdán este meg is érkeztek, a többieket 30-án és 31-én várják. A három-, négy- és ötéjszakás félpanziós vagy teljes ellátású csomag ára, amely az ünnepi vacsorát is tartalmazza 700 és 1200 lej között váltakozik. A hagyományos disznóvágás, a január elsejei karnevál és a tűzijáték idén sem marad el. Daragus azt is elmondta, torján a falusias hangulatú szilveszteri mulatságra a művelődési otthonban kerül sor, ahol egy személynek száz lej a részvételi díj, gyermekeknek pedig 35 lej, ez magába foglalja a háromfogásos menüsort, az élő zenét és a tűzijátékot.

Az Istvána Vendégfogadóban huszonöt-harminc személy tölti együtt a szilvesztert – tudtuk meg István Zoltán tulajdonostól. Elmondta, hogy a vendégek kétharmada Bukarestből, egyharmada pedig Erdővidékről, Ba­rótról érkezik. A fővárosiak első alkalommal szilvesztereznek az Istvána Vendégfogadóban, és a barótiak sem visszajárók. Ötnapos csomagot is kínáltak, de azt tapasztalták, a legkeresettebb a háromnapos félpanziós csomag. Míg öt éjszaka teljes ellátással egy személynek 1450 lejbe kerül, addig a három éjszakás félpanziós ellátás csak 860 lej a panzióban, illetve 770 lej a kulcsos házakban. Ez a szállást, a szilveszteri ünnepi vacsorát, az elsejei karnevált, a tábortüzet, tűzijátékot és a tombolát is fedezi. István Zoltán azt is elmondta, a vendégek igényelnék a lovasszánozást, ezért csodálkozik, hogy egyetlen torjainak sem jutott eszébe lovasszánt beszerezni, hisz nemcsak szilveszterkor, de más téli hétvégeken is jó pénzkereseti lehetőség lenne. A szilveszteri árak tavalyhoz viszonyítva alig módosultak, egy főre számítva 10–15 lejjel kerül többe, mint egy évvel ezelőtt. A menü változatos, a hagyományos disznótoros ételek mellett kuriózumként szarvasbélszínt is felszolgálnak. Az ünnepi asztalról a szilva-, cseresznye- és áfonyapálinka, valamint a minőségi borok sem hiányoznak majd. Családja is a panzióban tölti a szilvesztert – fűzte az elmondottakhoz István Zoltán.

A négycsillagos Grand Hotel Bálványos szállodában már hetekkel ezelőtt beteltek a helyek, a vendégek többsége nem háromszéki. A négynapos, három éjszakás szilveszteri csomag teljes ellátással személyenként kétágyas szobában 495 euróba, míg egyágyas szobában 575 euróba kerül. Az árban többek között benne van a december 30-ai hagyományos disznótoros vacsora, a szilveszteri különleges menüsor, az élményfürdő korlátlan használata, a január elsejei lovas szánozás a Szent Anna-tóhoz, a tűzijáték és a karnevál. A talpalávalót szilveszter éjszakáján a marosvásárhelyi Koszika&The Hot Shots, elsején pedig a brassói Kontraband együttes biztosítja.