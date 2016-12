Az adók kérdését decemberi utolsó gyűlésén tárgyalta a testület. A rendelkezések kevésbé módosultak, a magánszemélyeket nem érintik. Elfogadták, hogy a magánszemélyekhez hasonlóan tízszázalékos kedvezményben részesüljenek azok a jogi személyek, akik március végéig befizetik teljes adójukat – ez érvényes az épületek, területek, járművek után befizetendőkre.

Gyerő József polgármester javaslatára megállapították a városi focipálya bérlésének díját. A használat egy órára kétszáz lejbe kerül, így egy focimeccs lejátszásához szükséges időre négyszáz lejt kell lepengetni. Ugyancsak a polgármester javasolta, szabjanak meg illetéket a sípálya melletti menedékházba tervezett sporteszköz-kölcsönző szolgálatainak igénybevételéhez. Hamarosan tíz darab szánkót vásárolnak, régebbi adományból van sífelszerelésük is, ezeket adnák bérbe. A szánkó használata óránként tíz lejbe, a sífelszerelés napi harminc lejbe kerüljön – javasolta a városvezető. Az ügyben azonban nem jutott dűlőre a tanács, kérdéses volt, hogy a bérleti díj illetékként szabható-e meg. Így január elején hoznak döntést.

Az elhagyott, romlott állapotban lévő épületek, illetve meg nem művelt területek esetében akár 500 százalékos többletadót is kiróhatnak, ezzel kívánják ösztönözni a tulajdonosokat arra, hogy rendben tartsák ingatlanjaikat.

Felvetődött, illetéket kellene megszabni a Kovászna–Kommandó közötti DC14-es úton közlekedő nagy súlyú tehergépkocsiknak. Javaslatként elhangzott, súlykorlátozást kell bevezetni, ez alól csak azok élveznének mentességet, akik különleges engedélyt váltanak a tanácstól. A nagy súlyú tehergépkocsik rongálják az utat, károsak a turisztikai övezetként nyilvántartott Tündérvölgyre is – hangzott el a tervezett lépés indoklásaként.

Az adók, illetékek kifizetése alóli mentességet, illetve azok csökkentését eredményező eseteket hat pontban foglalták össze. Az engedményekre jogosultak többek között kisjövedelmű nyugdíjasok, rokkantak, veteránok, hadiözvegyek, szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek. A kedvezményeket bizonyos célokra használt épületek, területek esetében is lehet igényelni.