Klaus Iohannis – a szokásjoggal ellentétben – nem személyesen jelentette be, hogy kormányalakítási megbízást adott Grin­deanunak, erről mindössze egy sajtóközlemény jelent meg az elnöki hivatal honlapján. A miniszterelnök-jelölt a koalíciós pártok vezetőivel közös sajtóértekezleten beszámolt arról, hogy Klaus Iohannis államfő tegnap reggeli SMS-üzenetéből néhány perccel a közvélemény előtt tudta meg, hogy az elnök aláírta a kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet. Sorin Grindeanu elmondása szerint Iohannis „sok sikert” kívánt neki, mivel azonban nem ismerte az államfő mobilszámát, csak azt követően köszönte meg neki a bizalmat, hogy pártja elnökénél leellenőrizte: valóban Iohannistól jött-e az üzenet, és nem vált-e ízetlen tréfa célpontjává.

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöke üdvözölte az elnök döntését, de az államfőt tette felelőssé azért, hogy az SZDP-programot nem lehet már január elsejétől életbe léptetni. Hozzátette: így az új kormány már csak februártól növelheti a minimálbért, a hallgatói ösztöndíjakat, csökkenthetik a gyógyszerárakat és törölhetik el valamennyi nyugdíjas egészségügyi járulékfizetési kötelezettségét és a 2000 lej alatti nyugdíjak adóterheit.

Dragnea szerint nem kizárt, hogy az államfő – döntése halogatásával, a koalíció első miniszterelnök-jelöltjének elutasításával – azt akarta elérni, hogy az új kormány már ne tudja megakadályozni az adótörvénykönyvben január elsejére előirányzott intézkedések életbelépését. Az ipari létesítményekre kivetett különadónak és az üzemanyag pótlólagos jövedéki adójának eltörlése a „nagy cégeknek” állhatott érdekében – magyarázta Dragnea. A két adónem mellett a januártól újabb százalékponttal 19 százalékra csökkenő áfa is jelentős adóbevételektől fosztja meg az új kormányt, miután a két párt béremelések és más adócsökkentések ígéretével nyerte meg a december 11-ei választásokat.

Sorin Grindeanu a sajtóértekezleten megerősítette: politikai kormányt alakít, így a kabinet névsoráról és a kormány programjáról is a koalíciós pártok döntenek. Miután a miniszterjelöltek listáját és a kabinet programját kedden megküldik a parlamentnek, a miniszterelnök-jelölt az RMDSZ és a nem magyar kisebbségek parlamenti frakciójával is kész tárgyalóasztalhoz ülni, hogy megszerezze támogatásukat a kormánya beiktatásához.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az általa vezetett alakulat „elviekben” bizalmat szavaz az új kormánynak és Sorin Grindeanu miniszterelnök-jelöltnek, de a végső döntést a kormányprogram és a miniszterjelöltek listájának közzététele után hozzák meg. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) viszont nem szavazza meg a Grindeanu-kormány beiktatását, mint Nicuşor Dan pártelnök megokolta: „annak alapján, amit nap mint nap láthatunk a parlamentben, nem hiszünk abban, hogy az SZDP megváltozott. A kormányt ugyanúgy Liviu Dragnea fogja vezetni, de nem a kormánypalotából, hanem a Kiseleff úti pártszékházból”.