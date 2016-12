DRAGNEA MEGMENTI AZ ORSZÁGOT. Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöke azt nyilatkozta, hogy néhány napja „nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy az emberek ne menjenek ki az utcára”, és megerősítette, hogy, ha az államfő másodjára is elutasítja a miniszterelnök személyére tett javaslatukat, akkor a „felfüggesztés következik”. Amikor azt kérdezték, hogy ez nem fenyegetőzés-e, Dragnea azzal vágott vissza: „Milyen szavakat használjak? Mosolyogjak talán, hogy ne tűnjön fenyegetésnek? Úgy látom, hogy szokták ezt csinálni”. (Agerpres)

ÁRADNAK A TURISTÁK. A síelésnek megfelelő körülmények és a pályákon lerakódott hóréteg rekord számú turistát vonzott a Brassó megyei hegyi üdülőhelyekre. A brassó-pojánai kábeles szállítóeszközök beléptető kapuit naponta 30 ezernél is több személy lépi át, Predeálon is minden pálya teljes kapacitással fogadja a síelőket, a Clăbucet pályát este 10-ig megvilágítják. Az üdülőtelep szálláshelyei 95 százalékban foglaltak már, a turisták szabadtéri szilveszteri mulatságon vehetnek részt, koncerttel és tűzijátékkal. (Agerpres)

NÉGGYEL KEVESEBB MUNKANAP. A megszaporodott munkaszüneti napokkal jövőben összesen 14 szabadnap lesz, és ezekből csak három esik hétvégére. Idén csak 12 munkaszüneti nap volt, s ezekből öt hétvégére esett – tehát jövőre 4 nappal kevesebbet dolgozunk, mint 2016-ban. 2017-ben hivatalos munkaszüneti napok: január 1. és 2. – vasárnap és hétfő; január 24. (a román fejedelemségek egyesülése) – kedd; április 16. és 17. (ortodox húsvét) – vasárnap és hétfő; május 1. (a munka ünnepe) – hétfő; június 1. (gyermeknap) – csütörtök; június 4. és 5. (ortodox pünkösd) – vasárnap és hétfő; augusztus 15. (Szűz Mária mennybemenetele) – kedd; november 30. (Szent András) – csütörtök; december 1. (román nemzeti ünnep) – péntek; december 25. és 26. – hétfő és kedd. (Maszol)

MEGSZŰNIK AZ ERDÉLYI RIPORT. Anyagi okok miatt, meghatározatlan időre szünetelteti az Erdélyi Riport működését a hírportál kiadója, a kolozsvári székhelyű Progress Alapítvány, a munkatársakkal pedig szerződést bont. Ezt a szerkesztőség tagjai közölték a portálon, a közlemény szerint a kiadó január elsejétől nem finanszírozza tovább az orgánum működését, a portál munkatársai azonban önerőből szeretnék folytatni, ezért kérték a kiadó vezetőjét, hogy a jogok átadásával, jelképes eladásával adjon lehetőséget számukra a 14 évnyi munka folytatására, befektetők, támogatók bevonásával. Ugyan a kiadó nem zárkózott el ettől, ez idáig csupán arról biztosították őket, hogy az archívum, valamint a megjelent anyagok elérhetőek lesznek a továbbiakban is. (Főtér)