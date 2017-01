Sokan vannak, akik számára éppen ez az újévi fogadalom: egészségesebben akarnak élni, többet mozogni, elkezdeni a régóta tervezett edzéseket. Sokan kezdenek el szaladni, egyre többen töltenek le különféle mobiltelefonra telepíthető alkalmazásokat, bevásárolnak az egészséges életmódhoz.

Mindez még akkor is meglátszik az edzőközpontok forgalmán, ha sok felmérés szerint a fogadalmak közel négyötödéből végül semmi sem lesz. Nem meglepő, hogy a legnépszerűbbek ilyentájt azok a helyek, ahol zárt térben lehet mozogni. Edzőtermek, fitneszstúdiók, és persze uszodák is arról számoltak be, hogy az év első napjaiban rendszerint a decemberi másfélszeresére, de jobb napokon akár a duplájára is ugrik a forgalmuk. Visszatérnek azok is, akiknek a karácsony előtti rohanásban semmi idejük nem volt magukra, de a legtöbb helyen ilyenkor találkoznak azokkal a vendégekkel, akik az előző évben pár alkalommal már voltak ott, valamiért mégis feladták.

A fő cél persze hosszú távon ott tartani őket. Bérletet ekkor még nem mernek venni a legtöbben, ezért az újévi lelkesedés a hosszabb távon mért bevételekben már nem látszik meg. A legtöbben ugyanis nem bírják pár hétnél tovább, január utolsó hetére már visszaesik a látogatottság a korábbi szintjére, az újoncok nagyjából 95 százaléka pedig eltűnik. A lelkesedés legközelebb április környékén tér vissza, amikor hirtelen sokan akarnak kétségbeesetten formába kerülni a strandszezonra.

Persze nem csak a kezdők vagy az újrakezdők szoktak újévi fogadalmat tenni. Sőt, azok, akik már hosszabb ideje sportolnak, de szeretnének szintet lépni, még náluk is fontosabb bevételi forrást jelentenek, már csak azért is, mert ők aligha fognak lemorzsolódni. A hobbifutók esetében például a versenyek nevezési díjából jön be a pénz, de személyi edzőkhöz is sokan fordulnak ilyenkor.

Nagyot kaszálnak a sportolókon ilyenkor azok az üzletek is, ahol különböző sportfelszereléseket árulnak. A decemberi aranykorszakot persze meg sem közelíti a januári forgalom és bevétel, de az év többi részéhez képest még így is jó időszaknak számít a mostani. Általános tapasztalat ezekben a boltokban: január első heteiben megrohamozzák őket azok a kezdők, akik lelkesen – gyakran túl lelkesen is – bezsákolnak szinte minden olyan kelléket, ruhát, oktató-DVD-t, ami már egy középhaladónak is bőven sok volna. A forgalom persze nem csak a kezdők miatt marad magas ilyenkor. Általában ekkor érkeznek meg azok a boltokba, akik januárra vagy februárra terveznek síelést, és ehhez alaposan be kell vásárolniuk. Hirtelen megnő a kereslet ilyenkor a táplálékkiegészítők iránt is – és ugyan hivatalos adat erről nincs, de sokan állítják, hogy az illegális termékek piacán is megugrik a forgalom. (a hvg.hu nyomán)

Előbb sportoljunk, utána vásároljunk

Több szakértő szerint, ha valaki fogadalomból kezdene el sportolni, a kulcs az, hogy az elhatározás után három napon belül vágjon bele, és legalább három hétig akkor se adja fel, ha nem esik igazán jól neki. Nem véletlen ajánlják: ilyenkor érdemesebb egy kicsit türelmesnek lenni a vásárlással. Futni például tökéletesen lehet egy melegítőben és egy pár ezer forintos cipőben is, aztán ha rájön az ember, hogy ez a sport tényleg neki való, már bátran költekezhet. De azért ne lepődjünk meg, ha ezeket a tippeket nem egy boltban fogjuk elsőként hallani.