A tavalyi évben 3,2 millió vinyl kelt el a brit szigeteken, ami masszív, 53 százalékos növekedés 2015-höz képest. Bowie utolsó nagylemezéből, a Blackstarból majdnem kétszer annyi fogyott, mint a listavezető 2015-ös bakelitből, Adele 25 című lemezéből. A top 10-ben találjuk még többek között Amy Winehouse Back To Black című albumát, Radiohead A Moon Shaped Pool című lemezét, de Bob Marley, Prince, Nirvana és The Beatles is felfért a listára.

A 2016-os szemle tanulsága, hogy a bakelitlemez-eladás többségét továbbra is főleg a klasszikus nagylemezek adják, és feltételezhető, hogy a vinylt vásárlók derékhada továbbra is a 35 évesnél idősebb korosztály. A masszív növekedés mellé kívánkozik természetesen az az információ is, hogy a bakeliteladás továbbra is csak a teljes lemezfogyás 2,6 százalékát teszi ki – úgy, hogy egyébként a fizikai lemezeladás és a legális letöltések száma is csökken, előbbi 11,7, utóbbi 29,6 százalékkal.