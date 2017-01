Elképesztő az érdeklődés a Mein Kampf iránt Németországban. A náci alapművet egy éve adták ki újra, azóta 85 ezer példány kelt el belőle – írja a BBC. A müncheni kiadó, az Institute of Contemporary History (IfZ) most tervezi a hatodik kiadást.

A Mein Kampf 21. századi kiadása nem az eredeti formátumát követi, azaz nem csak Hitler zagyvaságai szerepelnek majd benne, hanem rengeteg jegyzettel látják el a történészek, pont azért, hogy rámutassanak a féligazságokra és arcátlan hazugságokra, amikkel Hitler a híveit kábította benne. A kiadó a sikeren felbuzdulva egy rövidített francia kiadást is tervez, amelyekben a kommentárok kétharmada is szerepel majd.

Hitler munkájának kiadása éles kri­tikát váltott ki néhány zsidó szervezet­ből, mivel a könyv a holokauszt megalapozója. Hitler hatalomra jutása előtt 8 évvel itt összegezte antiszemita nézeteit.

A Mein Kampf szerzői jogait a szövetségesek a 2. világháború vége után Bajorországra ruházták, ahol azon nyomban be is tiltották, és azóta sem lehetett hivatalosan kiadni. (index.hu)