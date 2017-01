Antal Emese azt mondta: a fogyókúra elkezdésekor hosszú távra kell tervezni, elsőként ki kell tűzni egy célt. Fontos, hogy a cél reális legyen, ami heti fél-egy kilogramm leadása lehet. Emellett fel kell mérni, hogy eddigi életmódjukban mit csináltak rosszul. Szintén segíthetnek a fogyókúrás csoportok, valamint a fogyókúrás napló használata is.

A szakember szerint segíthetnek az étrend-kiegészítők, de nem jó csak a csodapirulákban, csodadiétákban bízni. Fontos az egészséges táplálkozás, mindenből lehet enni, de mértékkel. Ha emellett a rendszeres mozgást is beiktatják, sikeres lehet a fogyókúra. Január elseje jó kezdés az életmódváltáshoz – vélekedett, s egyúttal megjegyezte: a túlsúly kialakulását könnyebb megelőzni, mint később lefogyni.

Ezzel szemben lássuk, miről is szólnak megrögzött szokásaink.

Cukros reggeli

Túlságosan sok cukrot fogyasztanak reggelire a gyerekek, a napi ajánlott mennyiség csaknem felét megeszik még azelőtt, hogy beérnének az iskolába – figyelmeztetett az angol közegészségügyi szolgálat, hangsúlyozva: a cukros gabonapelyhek, gyümölcsitalok és kenyérre kenhető krémek mind károsak az egészségre.

A szakemberek kiemelték, hogy az egészségtelen étrend a fogak szuvasodásához, a derékbőség gyarapodásához és olyan hosszú távú egészségi problémákhoz vezet, mint a 2-es típusú cukorbetegség.

Az országos étrendi és táplálkozási felmérés eredményei szerint az elsődleges bűnös a cukor, a négy- és tízéves kor közötti gyerekek ugyanis kétszer annyit fogyasztanak belőle, mint amennyit kellene. A problémák már a reggelinél elkezdőnek, amikor a gyerekek átlagosan több mint 11 gramm cukrot, vagyis csaknem három kockacukrot esznek meg. Egy kis tál cukrozott gabonapehely nagyjából kettő, a pirítósra kent csokoládékrém három, míg egy pohár gyümölcslé öt kockacukrot tartalmaz.

A megkérdezett szülők 84 százaléka vélte úgy, hogy egészséges reggelit ad a gyermekének.

Kétéves korban a gyerekeknek kevesebb mint 13 gramm (3 kocka), háromévesen kevesebb mint 15 gramm (4 kocka), négy- és hatéves kor között kevesebb mint 19 gramm (5 kocka), hét- és tízéves kor között kevesebb mint 24 gramm (6 kocka) cukrot kellene fogyasztaniuk naponta.

Munkahelyi sütizés

A brit Szájsebészeti Kar által megfogalmazott ajánlás szerint a munkahelyeken is minimálisra kellene csökkenteni a sütemény- és kekszfogyasztást, mivel az elhízáshoz vezet és a fogakat is rongálja – tudósított a BBC hírportálja.

Nigel Hunt professzor, a Királyi Sebészeti Kollégium Szájsebészeti Karának dékánja szerint 2017 a sütikultúra elleni küzdelem éve lehetne, mivel már széles körben elterjedt, hogy a vezetők süteménnyel jutalmazzák a dolgozóikat, akik süteménnyel ünneplik egymást és a szabadságról visszatérők édes nassolni valókkal lepik meg kollégáikat. Noha ezek a kis ajándékokat jó szándékkal adják, mégis részük lehet az elhízás terjedésében és a fogak romlásában.

A kar ajánlása szerint a munkahelyeken sütemények helyett inkább alacsony cukortartalmú rágcsálnivalókat fogyasszanak, segíthet a sütiporciók csökkentése is, kerüljék a nassolást, és az édességeket inkább tegyék el ebédre. (mti-i.)