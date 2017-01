Tegnap benyújtotta lemondását tisztségéről Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke. A politikus a Transindex portálnak adott tegnapi interjúban közölte, hogy még aznap benyújtja lemondását, majd később több hírügynökségnek is megerősítette. Kovács Péter a Transindexnek kijelentette: mindenkinek jogában áll váltani, és arra készül, hogy visszatérjen „első szerelméhez: a médiához”.

Az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva Kovács Péter elmondta, szükségét érezte a szakmai váltásnak, döntésének nincs semmiféle politikai háttere. „Személyes döntésről van szó. Mindenkinek joga van váltani, még a politikusoknak is. Nem tudom elfogadni azt az érvelést, hogy, ha valaki egyszer belépett a politikába, onnan kell nyugdíjba vonulnia” – nyilatkozta a leköszönt ügyvezető elnök, hozzátéve, hogy nemcsak a tisztségről mond le, hanem teljesen elhagyja az RMDSZ-t. Kovács Péter az interjúban elhangzott elképzelését is megerősítette, hogy a jövőben a sajtóban kíván dolgozni, azt azonban nem árulta el, hogy mely kiadvány munkatársa lesz.

Mint ismert, Kovács Péter a közelmúltban kampányfőnökként segítette hozzá az RMDSZ-t az utóbbi évtized legsikeresebb választási eredményéhez. A Transindex kérdésére kijelentette: éppen az RMDSZ sikeres választási szereplése indokolja döntése időzítését. „Kell egy új lendületet hozó vezető, aki előre, felfelé képes lépni” – vélekedett.

Kovács Péter azt követően vált az RMDSZ operatív vezetőjévé, hogy 2011-ben Kelemen Hunor került a szövetség élére. 2011 és 2015 között főtitkári, 2015-től pedig ügyvezető elnöki tisztséget töltött be. 2011 óta valamennyi választáson a szövetség kampányfőnöke volt.