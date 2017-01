Következő írásunk

A kovásznai Lőrincz Zsigmond Sípályán természetes hó is van, a hóágyú is működik, a havat a hótaposó tömöríti, a felvonók működnek, esténként a megvilágítást is bekapcsolják – tudtuk meg Jeszenovics Károly alpolgármestertől. A nagyobbik – egy kilométeres – pálya felsőbb részein azonban több hóra lenne szükség a gondtalan sízéshez. Egy-két napig még az alsó szakaszon működtetik a hóágyút, hogy felmelegedés esetén is elégséges legyen a hó vastagsága, majd a fennebb költöztetik a műhavat előállító berendezést. » 3