A kovásznai Lőrincz Zsigmond Sípályán természetes hó is van, a hóágyú is működik, a havat a hótaposó tömöríti, a felvonók működnek, esténként a megvilágítást is bekapcsolják – tudtuk meg Jeszenovics Károly alpolgármestertől. A nagyobbik – egy kilométeres – pálya felsőbb részein azonban több hóra lenne szükség a gondtalan sízéshez. Egy-két napig még az alsó szakaszon működtetik a hóágyút, hogy felmelegedés esetén is elégséges legyen a hó vastagsága, majd a fennebb költöztetik a műhavat előállító berendezést. » 3

Aki nem sajnálja a síléceit, felvonóval a pálya legmagasabb pontjáig mehet, ezért nem kell felárat fizetnie, a kis szakaszra érvényes jeggyel is megteheti. A városháza a napokban kőszedést is szervezett a meredek részeken, igyekeznek, hogy itt is minőségi pálya alakuljon ki. A sízők, hódeszkázók mellett a szánkózók sem panaszkodhatnak, külön pályát alakítottak ki számukra. Szombaton 11 órától meglepetéssel várják a téli sportok kedvelőit, a menedékház teraszán a kovásznai ifjúsági zenekar koncertezik Kertész Barna karnagy irányításával. A közeljövőben sí- és szánkóversenyek szervezését is tervezik – számolt be Gyerő József polgármester.

A városháza hamarosan a sporteszközkölcsönzőt is beindítja a menedékházban. Szánkókat vásárolnak, a már korábban meglévő sífelszerelést is az érdeklődők rendelkezésére bocsátják. A bérleti díjakról következő rendkívüli ülésén dönt a helyi tanács. Az eddigi javaslat szerint szánkót egy órára öt lejért, sífelszerelést egy napra harminc lejért lehet majd bérelni.

A sípálya keddtől péntekig 15 –21 óra között, szombat-vasárnap 10–21 óra között üzemel, hétfőn zárva tart. A mostani vakáció idején a program 10–21 óráig tart, február 4–12. között ugyanígy lesz nyitva. A felvonó díja az I. szakaszon egyszeri használatra 2 lej, a II. szakaszon 3 lej. A 10–15 óra között érvényes bérletet 20 lejért lehet megvásárolni, a 15–21 óra közötti 30 lej személyenként. Az egész napos 40 lej, a hétvégi (kétnapos) bérlet 60 lej személyenként. A bérletesek kitűzőjének garanciája 5 lej, ezt leadáskor visszafizetik. A hat év alatti, felnőttek által kísért gyermekek díjmentességet élveznek, a diákok, egyetemisták (25 éves korig), illetve a nyugdíjasok 50 százalékos kedvezményt kapnak. Aki meg akar győződni a sípálya minőségéről, megteheti a városháza honlapján elérhető webkamerák segítségével. A cím: http://www.primariacovasna.ro/turism.

Kommandón is van hó bőven, a Laur oldalán lévő sípályán működőképes a felvonó, ennek ellenére sem az ünnepek idején, sem most nincs érdeklődés a sípálya iránt – mondta el érdeklődésünkre Péterfy László, a pálya működtetője. A kovásznai sípálya is elvonzza a sízésre vágyókat, a Kommandóra vezető úttal is gondok vannak – mutatott rá a pangás okára. Ennek ellenére, ha érdeklődő van, beindítják a felvonót, a sípálya aljában lévő menedékház is használható – tette hozzá Péterfy.