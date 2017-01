Következő írásunk

A 2016-os esztendőt nevezhetnénk a nagy sportesemények évének, hiszen a tavaly zajlott a riói olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság is. Az aktív sportolás egészséges, de sokszor a szurkolás is jót tesz a résztvevőknek, megmozgatja a drukkerek izmait. A sportrajongók is összemérik néha erejüket, ilyenkor a vesztesek a kórházban, a győztesek a rendőrségen végzik, ahol tevékenységüket elsősegéllyel, illetve büntetéssel jutalmazzák. De a tévénézők is sportolnak, hiszen minden győzelmet érő teljesítmény láttán a harcos néző felugrik a tévé előtt, tapsol, levegőbe bokszol vagy más kézmozdulatokat, esetleg pohár-, vagy sörösüveg-emeléseket végez, és köztudott: minden mozgás félegészség.