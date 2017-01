A 2016-os esztendőt nevezhetnénk a nagy sportesemények évének, hiszen a tavaly zajlott a riói olimpia és a labdarúgó Európa-bajnokság is. Az aktív sportolás egészséges, de sokszor a szurkolás is jót tesz a résztvevőknek, megmozgatja a drukkerek izmait. A sportrajongók is összemérik néha erejüket, ilyenkor a vesztesek a kórházban, a győztesek a rendőrségen végzik, ahol tevékenységüket elsősegéllyel, illetve büntetéssel jutalmazzák. De a tévénézők is sportolnak, hiszen minden győzelmet érő teljesítmény láttán a harcos néző felugrik a tévé előtt, tapsol, levegőbe bokszol vagy más kézmozdulatokat, esetleg pohár-, vagy sörösüveg-emeléseket végez, és köztudott: minden mozgás félegészség.

Más tömegsportok gyakorlása tekintetében sem panaszkodhatunk, hiszen 2016-ban embermilliók vettek részt aktív szereplőként, például táv- vagy közel-gyaloglásban olyan küzdelmekben, mint az amerikai elnökválasztás, az angol brexit, s az olasz-, vagy magyarországi népszavazás, és többeket megmozgattak a romániai parlamenti választások is. Ezen alkalmakkor sokan (de nem elegen) aktív választói vagy szurkolói magatartást tanúsítottak. Az amerikai elnökválasztást Donald Trump nyerte, aki kiütötte a Fehér Házból Hillary Clintont. A most utolsó napjait elnökként töltő, utolsókat rúgó Barack Obama maradék erejét össze­szedve 35 orosz diplomatát rúgott ki az Egyesült Államokból. Putyin ehhez képest sportszerűségre törekvően nyilatkozta, nem alacsonyodott le Obama szintjére, és nem tervezett ellentámadást az elszenvedett sérelem miatt. Közben a volt kubai vezér, Fidel Castro megelégelt sportot űzni a hatalomból, és feladta a küzdelmet. Sok összeesküvést túlélt, de ezt az utolsót, amit a halál szőtt ellene, már nem tudta kivédeni. Bár ki tudja, lehet, hogy Obama elnök 2016-os kubai látogatásakor elvitte neki nagy titokban az utolsó kenetet, amit az amerikai titkosszolgálat boszorkánykonyháiban főztek ki számára.

A sportszerűség szellemében számos népszavazás zajlott Európa-szerte. A brit szavazók Nagy-Britanniát ütötték ki az Európai Unióból, így miniszterelnökük, David Cameron is bedobta a törülközőt, akárcsak a sikertelen olasz népszavazás után a miniszterelnök Matteo atya, Renzi is. Az ilyen sportokban a magyarok a legjobbak, hiszen a sikertelen népszavazásból egyedül Orbán Viktornak sikerült sikert kovácsolnia, és továbbra is minden fegyverét bevetve harcolnia a bevándorlók és Brüsszel ellen. Más államfők viszont feladták a küzdelmet. Bár a francia Hollande elnök is nagyon harciasan küzdött a terrorizmus ellen, végül is, úgy néz ki, ijedtét vette, és nem indul egy következő menetben, az elnökválasztáson. Tovább küzd a török elnök, Erdogan, akit a katonák hiába akartak elpuc(cs)olni láb alól, s most a hatom visszavág. A végjátékban hatékony tisztogatásba kezdett, ezért sűrűn hullnak a fejek, és úgy néz ki, lassan minden ellenségét kiüti. Korábban a törökök lelőttek egy orosz katonai repülőgépet, amit Putyin eléggé zokon vett, de aztán Erdogannal elszívták a békepipát. Némi szemet csípő füst keveredett a békepipa égéstermékébe, amikor Törökországban egy merénylő orvul lelőtte az orosz nagykövetet.

Nálunk a vörösmezes szocdemek verték el a hatalom közeléből ellenfeleiket. Győzelmük után tovább folyt az iszapbirkózás Iohannis és a győztesek közt. Az elnök az időhúzás taktikáját választotta, de végül ő is bedobta a törülközőt, és megbízta kormányalakítással a szociáldemokraták jelöltjét, Sorin Grindeanut. Sorinnak könnyű, mert saját fejétől nem kell semmit tennie, csak edzője, Liviu Dragnea útmutatásait kell követnie. Az RMDSZ csak sport- és politikarajongóként vesz majd részt a további küzdelmek szemlélésében, és úgy néz ki, mindig a győzteseknek fog drukkolni, remélve, hogy köszönetként valami majd csak csurran-cseppen. Például szurkolásáért hálából megengedik neki, hogy saját székely zászlót lobogtasson a nagy román arénában.