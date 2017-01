Következő írásunk

A rendőrség keresi egy Bereckben elkövetett behatolásos lopás tettesét vagy tetteseit. Kedden jelentette egy helybeli polgár, hogy háza egyik földszinti ablakának kifeszítésével idegen(ek) hatolt(ak) be, és elvitt(ek) 2750 euró és 60 lej készpénzt. S Esztelneken egy házból, a fogasra akasztott dzseki zsebéből loptak el 650 lejt. S Baróton az ünnepek alatt három parkoló kocsiból szívták le a benzint úgy, hogy a tartályokat megfelelő kulccsal nyitották ki. Egyik autó csomagtartójából a szerszámokat is elvitték. A rendőrség ezekben az esetekben is nyomoz. (sz.)