Idén is jelentős kérdés marad a tömeges illegális migráció, sőt, 2017-ben súlyosbodhat is a helyzet – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója tegnap sajtótájékoztatón Budapesten. Bakondi György hangsúlyozta, hogy a migráció nyomán kialakult biztonsági helyzet továbbra is veszélyes az unióban, illetve a tranzitországokban, továbbá az Iszlám Állam elleni, a végéhez közeledő harc miatt fokozódhat az európai terrorveszély.