Idén is jelentős kérdés marad a tömeges illegális migráció, sőt, 2017-ben súlyosbodhat is a helyzet – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója tegnap sajtótájékoztatón Budapesten. Bakondi György hangsúlyozta, hogy a migráció nyomán kialakult biztonsági helyzet továbbra is veszélyes az unióban, illetve a tranzitországokban, továbbá az Iszlám Állam elleni, a végéhez közeledő harc miatt fokozódhat az európai terrorveszély.

Ebben a helyzetben a magyar álláspont határozott: meg kell védeni az EU külső határait, és az unión kívül kell olyan hotspotokat létrehozni, ahol a menekültkérelmek elbírálhatóak – tette hozzá a főtanácsadó. Az elmúlt évet összefoglalva elmondta, hogy továbbra is a balkáni útvonalon és Líbiából Olaszország felé zajlik az illegális tömeges migráció. Míg az előbbin csökkenés, addig az utóbbin növekedés tapasztalható. Ugyanakkor kialakultak alternatív útvonalak is: Bulgária felé, a török–görög határ szárazföldi szakaszán, illetve Montenegró, Románia és Ukrajna érintésével. Ez utóbbi két helyszínen nem vált tömegessé a migráció.

A főtanácsadó felsorolta az Európai Unió intézkedéseit, amelyek szerinte nem voltak elegendőek az illegális migráció megállítására, így az uniós határőrség és parti őrség felállítása sem. Jelezte, az unión belül sűrűsödtek az erőszakos cselekmények és a terrortámadások. Bakondi György közölte, az ENSZ adatai szerint 361 ezren érkeztek a tengeren az unió területére: közülük mintegy 200 ezren Olaszországba, a többiek pedig a görög szigetekre. Magyarországra a július 5-ei jelentős jogszabályváltozások hatálybalépéséig 17 800-an jutottak be. Azóta 470 tiltott határátlépés történt, az érkezők jelentős része Románia, illetve Ukrajna felől próbált bejutni az országba.

A rendőri erők 10 600 embert akadályoztak meg abban, hogy átjussanak a határkerítésen, illetve 8300 embert kísértek vissza a határ 8 kilométeres körzetéből a kerítés túloldalára. Az év során – folytatta Bakondi György – 29 400-an nyújtottak be menekültkérelmet, közülük 438-an kaptak politikai menekülti vagy oltalmazotti státust. Az elutasított kérelmek száma 4360, és 48 885 ember esetében szüntették meg a kérelem elbírálását, mert az érintett eltűnt. A számok közötti eltérést az okozza, hogy azok 2015-ről áthúzódó adatokat is tartalmaznak – magyarázta a főtanácsadó. Jelentős változás következett be a kérelmezők állampolgársági összetételében is: 18 ezer afgán, 4900 szír, 3800 pakisztáni, 3500 iraki és 1300 iráni kért menedéket. Jelenleg Magyarországon 829 migráns tartózkodik őrzött szálláson vagy bírósági ítéletre várva nyílt táborban – sorolta a számokat Bakondi György.