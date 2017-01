A szintén brit Natasha Bertaud elmondta: Rogers „nagy tudású és kiváló szakember, aki nem minden esetben volt könnyű tárgyalópartner”, de mindig hűségesen védte kormánya érdekeit. Sir Ivan Rogers kedden jelentette be, hogy lemond brüsszeli tisztségéről. Távozásának okát hivatalosan sem ő, sem a londoni külügyminisztérium nem hozta nyilvánosságra. Megbízatása ősszel járt volna le.

Kiszivárgott azonban az a levél, amelyben Rogers elbúcsúzik a nagykövetség dolgozóitól. A Financial Times által teljes terjedelmében közzétett levél tanúsága szerint a nagykövet úgy véli, hogy az a legmegfelelőbb, ha most távozik, mielőtt London hivatalosan bejelenti Brüsszelben kilépési szándékát az Európai Unióból. Ezzel ugyanis kezdetét veszi az a kétéves periódus, melynek végén az Egyesült Királyság uniós tagsága megszűnik, hacsak az EU állam-, illetve kormányfői egyhangúlag meg nem hosszabbítják az átmeneti időszakot. Rogers szerint úgy lesz a legjobb, ha nincs idő közben átadás-átvétel, és végig egyetlen nagykövet segíti a tárgyalásokat Brüsszelben. Levelében a diplomata bírálja is a londoni kormányt. Azt írja, hogy a brit kormány szűkén van a komoly tapasztalatnak a többoldalú kereskedelmi tárgyalásokat illetően, valamint, hogy egyesek elképzeléseivel ellentétben a szabad kereskedelem nem jön létre pusztán magától. Leveléből az is kiderül, ő maga sem tudja, hogy Londonban milyen célokat határoznak meg a brexitről szóló tárgyalásokkal kapcsolatban. „Remélem, a jövőben is szembeszállnak majd a rosszul felépített érvekkel és zavaros gondolatokkal, és sosem fognak félni, hogy elmondják az igazat a hatalmon lévőknek” – írja búcsúlevelében Ivan Rogers.

Theresa May brit kormányfő hivatalának szóvivője azonban kedd esti nyilatkozatában kijelentette: Sir Ivan Rogers néhány hónappal teljes mandátumának kitöltése előtt távozott posztjáról, és azért hozta ezt a döntést, hogy utódját még a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének március végéig esedékes aktiválása előtt ki lehessen nevezni. May korábban tudatta: legkésőbb március végéig hivatalosan is bejelenti Brüsszelben országa kilépési szándékát, miután a tavaly júniusban tartott népszavazáson a szűk többség arra szavazott, hogy az Egyesült Királyság hagyja el az Európai Uniót.