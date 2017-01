Mélyreható kutatások szükségesek ezen etnikumok hozzájárulásáról a város történelméhez. Hencz Hilda jó példával jár elöl ilyen szempontból a bukaresti magyarokról szóló könyvével. Románia fővárosa valóban „magyar” város volt, ahogy voltak időszakok, amikor görög, zsidó vagy éppen német volt. 1930-ban körülbelül 640 ezer lakosából 24 ezer volt magyar nemzetiségű, minden társadalmi és szakmai rétege képviseletében. Komoly dokumentálással, figyelemre méltó alapossággal és szakmai szigorral rekonstruálja a szerző lépésről lépésre a bukaresti magyar közösség alakulását. Vitathatatlan történetírási siker. (Lucian Boia történész, akadémikus, a Bukaresti Egyetem tanára)

A Magyar Napló és a Hármas Alapítvány közös kiadásában megjelent 360 oldalas könyv ára 45 lej, megvásárolható a H–Press elárusítóhelyein.

ÉLŐ VÍZFORRÁS. A kézdivásárhelyi Boldog Özséb római katolikus plébánia havilapjának januári számából: az első oldalon dr. Kerekes László plébános és Hajlák Attila István segédlelkész írása olvasható Hozzám jöttél? Nekem adod? címmel; a második oldalon a Szűzanya ünnepeinkről olvashatunk, majd a decemberi és januári plébániai programok részleteiről és a házszentelések beosztásáról is tudomást szerezhetünk. Lelki olvasmányt kínálnak a következő rovatok: Poklaink – mennyország, Boldogok és szentek, Kritikus, Cserkész: Szállást keres a Szent család. A hívek kérdéseire dr. Kerkes László plébános válaszol, a Csermelykében mesét olvashatnak a szeretetről. Honlap: www.boldogozseb.ro.

ERDÉLYI NAPLÓ, 1. SZÁM. Egyre több hír kering arról, hogy a közösségi oldalakra felkerülő személyes adatok, fényképek, írott tartalmak illetéktelenek kezébe kerülhetnek. Az utóbbi időben a Facebook és a hozzá hasonló oldalak ellenőrzésére, illetve cenzúrázására egyre több kísérlet születik, ami legalább olyan aggasztó, mint az adathalászattal járó veszélyek. Személyes adataink biztonsága érdekében tehát körültekintéssel használjuk a közösségi oldalakat. Az Erdélyi Napló e heti összeállításában utánajárt a legnépszerűbb közösségi oldal működési hátterének, hogy megmutassa, mire érdemes figyelni a Facebook használatakor. Az írás címe: A Facebook minden lát. l A lap portréinterjúja Benyhe István magyar diplomatát mutatja be, aki jó ideje Madridban teljesít szolgálatot. A Kereszténydemokrata Néppárt politikusának több kötete is megjelent a Trianon utáni magyar külpolitikáról. l Százéves a Csárdáskirálynő. Kálmán Imre világszerte legismertebb operettje ma is tömegeket vonz, sok országban hetekkel a vendégelőadások előtt elfogynak a jegyek.



Új évi meleg étel Kézdivásárhelyen

Január 7-én, az új év első szombatján 15 órakor harmadik alkalommal kerül sor új évi meleg étel kiosztására Kézdivásárhely főterén a Gábor Áron-szobornál. A felszolgálásbán részt vesz a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, a Zöld Nap Egyesület, a 34-es számú Gábor Áron Cserkészcsapat, a Vadrózsák vendéglő. Az eseményt Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala támogatja, szervező: Héjja Tamás.



Könyvbemutató

Kovásznán a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében hétfőn 17 órától Csinta Samu újságíró bemutatja Arisztokraták honfoglalása című könyvét. A rendezvény házigazdája Balogh Zoltán lelkipásztor.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Igor Sztravinszkij Tavaszi áldozat (rendező: Andrea Gavriliu), január 8-án, vasárnap 19 órától Háromszék Táncstúdióban A Jó, a Rossz és a K**va anyád (rendező-koreográfus: Fehér Ferenc) című előadást játssza. Az előadásokra érvényesek az Ábel-bérletek, helyet foglalni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon lehet.



Tánc

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház előtti téren és a nagyteremben ma 19 órától a Perkő Néptáncegyüttes karácsonyi előadása látható a kézdiszentléleki hagyományőrző betlehemes csoport közreműködésével. Jegyár: 10 lej.



Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébániatemplomban ma 22 órától virrasztás, amely a reggel fél nyolckor kezdődő szentmisével ér véget. Kérik, minél többen kapcsolódjanak bele a közös imába. A virrasztást az erdélyi Mária Rádió közvetíti.



Zene

* A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma 19 órától vízkereszt napi ünnepi hangversenyt tartanak. Fellép: a templom Kis apostolok gyermekkórusa Horváth Enikő művészeti vezetésével, valamint a Laudate kamarakórus, kamarazenekar és a rétyi fúvóskvintett Lőfi Gellért vezényletével. A belépés díj­talan. * A kovásznai művelődési központban ma 18 órakor a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar tartja újévi koncertjét. Karmester: Kertész Barna.



Képernyő

RTV3. Ma 11.30 órától: Napórák II. – Erdély napóráinak felderítését és bemutatása. A sorozat második részében Kolozsvár napóráit mutatják be. Erdélyben Kolozsváron van a legrégebbi hagyománya, itt található Erdély legrégebbi napórája, amely nem múzeumban van, hanem ma is létező épület falán.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 13E országúton Réty, Barátos, Cófalva, Kovászna; a 11-es országúton Kökös, Uzon, Bereck, Ojtoz, Kézdivásárhely; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Kökös és Sepsibükszád közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12, 16–20 óráig szombaton és vasárnap a Benedek Elek utcai Pro Sana (0367 407 567); Kézdivásárhelyen hétvégén az Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől az Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára hosszúfilmek megtekintésére. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva.

MÓDOSUL A KÖNYVTÁRI PROGRAM. Január 10-étől a következőképpen módosul a Bod Péter Megyei Könyvtár fiókkönyvtárának (Sepsiszentgyörgy, Sport utca 15 szám, 21-es tömbház, A lépcsőház, 1-es lakrész, 0367 080 079, biblio@kmkt.ro) nyitvatartási rendje: kedden, csütörtökön, pénteken 10–16, szerdán 12–18 óráig.

ADÓFIZETÉS KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja az adófizetők figyelmét, hogy helyi adó- és illetékirodája január 9-étől fogadja ügyfeleit.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön ma 9–12 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 17., 1., 3., 160., 52., 41-es tömbházban, a Mikes Kelemen utca magánházaiban, az 53-as és 11-es tömbházban és a Zathureczky Berta Otthonban. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.