A zöld-fehérek legutóbb a pontvadászat 8. fordulójában, azaz november 13-án játszottak, akkor tízgólos (34–44) vereséget szenvedtek hazai környezetben a szintén újonc Nagybányai Extrem alakulatától, illetve a 9. játéknapon szabadnaposak voltak. A Vida Attila által irányított szentgyörgyiek eddig egy alkalommal hagyták el győztesen a játékteret, egyszer döntetlent játszottak, viszont emellett négy vereséget is elszenvedtek, így négy ponttal a tabella nyolcadik helyén állnak. Ezzel ellentétben a SIC aktuális ellenfele 15 ponttal – öt győzelem és egy vereség – a harmadik helyen áll, három ponttal lemaradva a második Resicabánya és az éllovas Marosvásárhely mögött.

Továbbra sincs könnyű helyzetben a zöld-fehér mezes csapat, amelyre a folytatásban is nehéz feladat vár, hiszen Vida Attila kérdésünkre elmondta, a novemberi mérkőzés után folytatták az edzéseket, viszont az ünnepek alatt két hét szünet következett, és csak szerdán kezdték el a felkészülést. Az edző azt is hozzátette, hogy több sérülés is nehezíti a mérkőzésekre készülést, illetve olyan játékosok is vannak, akik ágynak estek. A vasárnapi találkozót M. Pârvu (Bukarest ) és M. Potirniche (Buzău megye) vezeti.

A forduló további mérkőzései: Brassói Național–Slatina, Mioveni–Nagyvárad, Marosvásárhelyi Mureșul–Nagybányai Extrem, a Temesvár, a Kisjenői Körös és Resicabánya szabadnapos. (miska)