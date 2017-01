Közleményében az IAAF kiemelte, hogy az orosz szövetség felfüggesztése nem változott, így az ország atlétáinak kérvényt kell benyújtaniuk ahhoz, hogy független színekben részt vehessenek a versenyeken. A nemzetközi szövetség azt is jelezte, hogy január elsejétől 60-ra bővült azon orosz atléták köre, akik pályázhatnak.

200 olyan atléta van, aki a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség által felkért McLaren-bizottság nyomozása szerint érintett az elmúlt évek doppingbotrányában, és esetükben jelenleg vizsgálatot folytatnak. Az első nagy verseny, amelyen az új előírások teljesülése mellett részt vehetnek majd az orosz sportolók, a márciusi fedett pályás Európa-bajnokság lesz, majd nyáron a londoni világbajnokságon is ezek a feltételek lesznek érvényesek. Az orosz szövetséget a botrány miatt már 2015 novemberében felfüggesztette az IAAF, tavaly nyáron pedig fenntartotta döntését. A riói olimpián csupán egyetlen orosz atléta, az Egyesült Államokban élő távolugró, Darja Klisina szerepelhetett, akinek a versenyengedélye az idei évre is érvényes. Mellette az akadályfutó Julija Sztyepanovának, a doppingbotrány kirobbantójának van semleges státusza, aki a tavalyi szabadtéri Európa-bajnokságon futhatott, a riói olimpián azonban nem engedték szerepelni.