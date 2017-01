A Románia 100 programdokumentum köré épülő társulást hozna létre Dacian Cioloş, amelynek érdekében együttműködne a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (MRSZ) és a Nemzeti Liberális Párttal (NLP) is – jelentette be tegnap a volt miniszterelnök.



Erről a témáról már egyeztetett az MRSZ képviselőivel a parlamentben. „Elsősorban egy elemzést kell elvégeznem, mi a legjobb megoldás annak érdekében, hogy hatékonyabban dolgozhassak a közéletben. Ha úgy gondolom, hogy ehhez be kell iratkoznom egy pártba, akkor megfontolom ezt a megoldást is” – nyilatkozta Cioloş a beszélgetést követően. A volt kormányfő elmondta, amennyi­ben lesz érdeklődés, mindkét párttal együtt fog dolgozni, azonban ez a társulás nem egy újabb politikai párt lesz. Úgy vélte, elég politikai párt van már az országban, az embereknek pedig a politikai pártokról rögtön a korrupció és az érdekcsoportok jutnak eszükbe. Dacian Cioloş hangsúlyozta, hogy vannak olyan programpontok a Románia 100 platformban, amelyekhez szükséges a kormányzati támogatás, de sok olyan is, amit összefogással a civilek is megvalósíthatnak. A volt miniszterelnök megköszönte az MRSZ és az NLP képviselőinek az eddig nyújtott támogatásukat, majd hozzátette, hogy amikor elkészült a társulás, jelentkezni fognak, és folytatják a programdokumentumban felvállaltak megvalósítását.