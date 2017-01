A jogszabály-módosítást 51 szenátor terjesztette be, többségük a Szociáldemokrata Párt (SZDP) soraiból. Mint ismert, a választást megelőzően, a kampányban az SZDP megígérte ezt az intézkedést, így Liviu Dragnea képviselőházi házelnök az új kormány megalakulását követő első napra rendkívüli ülésszakot hívott össze a tervezet elfogadása érdekében.

Eddig a nyugdíjasoknak a járandóságuk 900 lejt meghaladó része után számoltak fel 5,5 százalékos egészségügyi járulékot, amit a módosítás szerint ezentúl az állami költségvetésből állnak, a nyugdíjasok pedig megkapják azt az összeget, amelyet eddig járulékként vontak le a nyugdíjukból. Emellett adómentessé tették a 2000 lej alatti nyugdíjakat. Eddig az 1100 lejt meghaladó járandóságok esetében az ezt a határt túllépő részösszegre számoltak 16 százalékos jövedelemadót. Az intézkedés 1,3 milliárd lejjel terheli a költségvetést. A Dacian Cioloş vezette előző, szakértői kormány még a választások előtt jelezte, egy ilyen intézkedést csak ellenezni tudnak, hiszen a fedezet nem áll rendelkezésre.

A tegnapi döntés már a második járandóságfronton. Január 1-jétől már emelték 5,25 százalékkal a nyugdíjakat (az átlagnyugdíj jelenleg 931 lej), ugyanis a hatályos törvények szerint minden évben ki kell igazítani az öregségi járandóságot az infláció mértékével, valamint a bruttó reál átlagbér növekedésének 50 százalékával.

A most elfogadott jogszabályt Klaus Iohannis államelnöknek is alá kell írnia, és a közlönyben való megjelenéstől számított következő hónapban lép hatályba.