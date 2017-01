A vitatott cikkely szerint a büntetett előéletűek nem lehetnek tagjai a kormánynak, márpedig Dragneát tavaly áprilisban két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a 2012-ben Traian Băsescu volt államfő felfüggesztéséért szervezett népszavazással kapcsolatos korrupciós perben. Az SZDP elnöke több ízben igazságtalannak nevezte a jogerős ítéletet és alkotmányellenesnek a 2001-ben hozott 90-es számú törvényt, amely örökre megfosztja őt kormánytisztség betöltésétől, holott a bíróságok is csak bizonyos időre tiltják el az elítélteket a közügyektől, esetében pedig nem is volt ilyen tiltás. Mivel hatályos törvény ellen csak egy ezzel összefüggő per érintettje vagy az ombudsman emelhet alkotmányossági kifogást, az SZDP választási győzelmét követő napokban nagy nyomás nehezedett a szociáldemokraták támogatásával ombudsmanná megválasztott Victor Ciorbeára, hogy próbálja meg elhárítani a jogi akadályt Dragnea miniszterelnöksége elől. Az ombudsman eleinte vonakodott, hogy hivatalból emeljen óvást egy másfél évtizede hatályos törvény ellen, de most mégis rászánta magát erre. Alkotmányossági óvásában Victor Ciorbea ombudsman arra hivatkozott, hogy az előírás sérti a hatalmi ágak közötti egyensúly alkotmányos elvét, mivel hátrányos megkülönböztetést jelent a végrehajtó hatalom tisztségviselői számára, olyan körülmények között, amikor a törvényhozásban és igazságszolgáltatásban nem írnak elő hasonló feddhetetlenségi követelményeket. A beadvány szerint ugyanakkor az sem világos, hogy mit fed a „bűnvádi perben jogerősen elítélt” kifejezés. Az ombudsman szerint különbséget kellene tenni a szándékosan elkövetett, illetve a gondatlanságból elkövetett bűncselekmények miatt elítéltek között. Ciorbea úgy véli, az érintett törvénycikkely módosításra szorul, azaz „meg kell találni a helyes arányokat aközött, hogy milyen feltételekkel foglalható el egy közhivatal és a törvény célja között”. Emellett a „bűnvádi perben jogerősen nem ítéltek el” megfogalmazást többféleképpen lehet értelmezni – vélekedik. Liviu Dragnea több rendben célzást tett rá: szerinte őt illetné meg a kormányfői tisztség. Tegnap viszont a pártelnök kijelentette: nem szándékszik átvenni a kormány irányítását sem most, sem a jövőben, megmarad a képviselőház elnökének. Dragnea ugyanakkor az alkotmánybírósággal és az ombudsmannal szembeni kettős nyomásgyakorlással vádolta az államfőt. Előzőleg ugyanis Mădălina Dobrovolschi, az államelnöki hivatal szóvivője közölte: „az államelnök felháborodott az ombudsman lépése miatt, amelynek egyetlen haszonélvezője van. Az elnököt meglepte az a gyorsaság, ahogyan az új politikai többség hasznára szeretne lenni”. Dobrovolschi szerint „egy jogerősen elítélt személy igyekezetének esete, hogy miniszterelnök lehessen, nem tartozik az ombudsman feladatai közé”, ráadásul az is egyértelmű, hogy nem a törvény szövegének tisztázása a cél. Victor Ciorbea, a Nép Ügyvédje úgy viselkedik, mintha a Szociáldemokrata Párt és Liviu Dragnea ügyvédje lenne – jelentette ki a kezdeményezés kapcsán Raluca Turcan, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) ügyvivő elnöke. Továbbá felidézte: Victor Ciorbea makacsul elutasította, hogy az alkotmánybírósághoz forduljon akkor, amikor az 55-ös kormányrendelet lehetőséget teremtett a polgármestereknek arra, hogy pártot cseréljenek, és ezzel az SZDP politikai érdekében zárójelbe tette a demokráciát. Traian Băsescu, a Népi Mozgalom Párt elnöke gyerekesnek minősítette az ombudsman indoklását (hiszen ugyanilyen előírás a bírókra és más személyekre is vonatkozik), és úgy értékelte, hogy Victor Ciorbea „a Szociáldemokrata Párt alárendeltje maradt”. Nicuşor Dan, a Mentsétek meg Romániát Szövetség elnöke úgy vélte: Victor Ciorbea nem azt a munkát végzi, amivel megbízták, már mandátuma kezdete óta „mindenben alávetette magát” a hatalomnak, „teljességgel alkalmatlan” feladata ellátására, és „kizárólag” a közméltóságok ügyeivel foglalkozik.

Alkotmányossági óvást terjesztett be Victor Ciorbea ombudsman tegnap a kormány működését szabályozó törvény azon cikkelye ellen, amely meggátolta Liviu Dragnea szociáldemokrata (SZDP) pártelnököt abban, hogy pártja választási győzelme után magának követelje a miniszterelnöki tisztséget. Klaus Iohannis államfő felháborodásának adott hangot, kijelentve: a lépésnek egyetlen haszonélvezője van, illetve szabad utat nyithat, hogy jogerősen elítélt személyek töltsenek be magas tisztségeket az országban.



péntek 09:58

tihi

1283 hozzászólás 2017. január 6.péntek 09:58

Iohannis a legnagyobb becsületes román állampolgár,miért kérdőjelezi meg egy alkotmányossági ovás benyújtásának tényét és jogát??Egyrészt az ombudsman a parlament alárendeltje,másrészt pedig,miért nem akarja,hogy megállapítást nyerjen,hogy alktományellenes vagy nem egy akármelyik törvény!!Hadd legyen rend végre a törvények között is,ne legyen lehetőség arra,hogy mindenki a maga értelmezése szerint döntsön valakiért vagy valamiért.Olvassuk el Sebastian Ghita utóbbi jelentéseit,és megértjük,mi folyik az országban az igazságszolgáltatásban...Basescu által megalkotott alvilági rendszer és ama kettős,a hírhedt binom,Kövesiné-Coldea tábornok,vagy ha úgy tetszik,a szeku - úgyészség van mindennek a hátterében!!!Iohannis meg méltó utódja Basescunak,ő Basescu II.,ha úgy tetszik Basescu a négyzeten! Csak azon lehet csodálkozni,miért nem egységes ama ígény,hogy legyen rend az igazságszolgáltatásban,a tövények között,feleljenek az űgyészek és bírák is tetteikért mint bármely más állampolgár vagy alkalmazott!! Aki nem óhajtja a törvényesség és igazság rendszerét,az fél mert bűnös!!!







péntek 11:24

barcsay

1455 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:24

Ez az állandó szófosás már nalmas tihi a képlet egyzerübb mind gondolnád csak ugye bele kéne gondolni vagyis magyarán aki el van vagy el volt itélve jogerősen annak nincs mit keresnie a kormányban,vezetői beosztás az ország élén milyen államban élünk tihi ha ezt is meglehet valamilyen formában furni ez a Ciorba Dreagneanak lett a védőügyvédje világos,hogy a szocialistáknak feküdt le mind a tőbbi megalkuvo Hunyorral az élen.Nekem semmi bajom ezekkel az elitéltekkel,de azért tizstázzák már le ezek szerint Nastaset miért nem rehabilitálták engedjék ki Voiculescu spiclit is és boritsanak fátylat büneikre ennyi marhaságot és idiotozmussal teli tudományos kőnyvet a bőrtőnben ki még irt és még el is itélték őket.







péntek 11:37

marburg

2233 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:37

Barcsay te vagy hülye vagy,egy hazug vagy analfabeta. Negyedik valtozat nincs. Olvasd el te barom a kormany nevleges tagjait nezz utana te okor ,marha mielott fosod a szot szerepel-e benne Dragnea ? Akkor mirol beszelsz te barom,okor,hulye ?







péntek 11:41

barcsay

1455 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:41

A jellemről már nincs is mit beszélni ennyi jellemtelen mocskos gazember politikust életemben nem láttam pedig jól benne vagyok a korban és ez nem csak itt Romániában,henem világszerte most ezt a kort éljük ezt ugy néz ki el kell fogadjuk ha tetszik ha nemtetszik a tőbbi már ahogy irtam felesleges szofosás csak osztja itt egy pár ember az eszet ha kell ha nem .Senki nem érzi magát bünősnem tihi Ceausescu sem hitte ezt el magárol de még Hitler és Sztálin sem vagy talán azok voltak szerinted.







péntek 11:45

marburg

2233 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:45

Ugy latom te is mellebeszelsz mint Settembrini-Jutacs. Most mar tiszta hogy ki vagy.







péntek 11:48

tihi

1283 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:48

Nincs semmi képlet...törvényekre van szüksége ennek az országnak,egyrészt azért, hogy alaptalanul ne lehessen vádolni senkit és több erkölcsre,hogy ne azok dobjanak követ a bűnösnek kikiálltottakra,akik maguk nagyobb bűnösök!!Másrészt azért,hogy ne maradjanak bűntetlenűl mindazok,akik a törvények ellen vétettek!! Iohannis ha tisztázta volna a 7 ház jogi ügyét,akkor most szavahihető lenne.Így nem,mert ő ellene is bűnvádi eljárás van folyamatban,kettőben már jogerős ítélet alapján vesztett is!!!Nem lehet polgármesterként annyi fizika megsegítőt tartani, hogy egy Szeben belvárosában 6 házat lehessen vásárolni.S ha igen,akkor hol fizetett jövedelmi adót????Ha semmi sem lenne igaz, akkor is ez utóbbi megjegyzésem teljesen jogos!!Sajnos nincs tiszta ember a szuprastrukturában Iliescutól Basescun keresztűl Iohannisig!!!







péntek 11:50

marburg

2233 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:50

Szorod a hazugsagaidat,ragalmakat ugyancsak akarcsak jutacs es mikor felkernek,hogy magyarazd meg konkretan,hogy honnan veszed, bizonyitsd allitasod akkor masokra probalod kenni a hibat, kodositesz,felremagyarazol.







péntek 11:53

barcsay

1455 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:53

No idefigyelj te spermaselejt marburg tudom,hogy egyshuron pendulsz a szocikkal,ha nem értette meg amit ide irtam és tőbb mind valoszinö,hogy nem,mert oda agy kell ami a neked nincs akkor ne ugass bele vagy jozanodj ki a tegnap esti részegségedből és akkor ugass te szemétláda leninfiu.Arrol nem tudtál,hogy Dragnea mennyit siránkozott,mert elitélték és igy nem lehetett miniszter,viszont az egész bagázs a mostani az ő irányitásával fog mükődni te barmok barmja jozanodj ki te szemét komcsi aztán kérj itt mindenkitől elnézest hogy ekkora őkőr vagy kisbiszku.







péntek 11:56

tihi

1283 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:56

Barcsay...Ha netán ősöd Barcsay erdélyi fejedelem,akkor te nem vagy méltó utód,mert az igazság és törvényesség elvét nagyon elveted magadtól!!







péntek 11:58

marburg

2233 hozzászólás 2017. január 6.péntek 11:58

Veled tobbet nem valtok szot mert egy selejt vagy,nem erdemled meghogy valaki is szot vesztegessen rad, ugyanugy mint settembrini- jutacs-Egyre jobban radbizonyosodik,hogy egy fizetett,troll vagy.







péntek 12:04

barcsay

1455 hozzászólás 2017. január 6.péntek 12:04

Milyen tőrvényesség elvéről beszélsz tihi én azt mondtam és hamgsulyoztam,hogy akit elitéltek véglegesen annak nincs keresnivaloja az ország vezetésében ,ha ezt te megkérdőjelezed és nem hiszel az igazságszolgáltatásban akkor nem értünk egyet ezt azért nem, hasonlitanám őssze a volt kommuniksta kirakatperekkel azota változott egy és más ebben az országban én éppen ennek az igazságszolgáltatásnak vagyok a hive mindenki aki bönős kapja meg a büntetését.Marburg neked még csak annyit,hogy engem nem sikerült sem 89 előtt sem utánna a vőrősőknek hiveik kőzé soroltatniuk mindég ádáz ellensege voltam a kommunistáknak.







péntek 12:14

marburg

2233 hozzászólás 2017. január 6.péntek 12:14

Barcsay rajtad sajnos mar nem lehet segiteni. Amen.







péntek 12:30

tihi

1283 hozzászólás 2017. január 6.péntek 12:30

Azon törvényesség elvéről,amely értelmében minden ítéletet maxim 6 hónap alatt meg kell motiválni,időszak melyben még élni lehet egyes fellebezési jogokkal.Nem kapsz motivációt,nem tudsz tovább lépni az igazad érdekében.Melyik ítélet nincs a törvényes időben megmotiválva,ott büdös az ítélet és megkérdőjelezhető,nem de??Különben időben magyarázathoz is jutnál! Én sajnos nem vagyok híve a mai román igazságszolgáltatásnak,melynek mozgató rugója a Coldea-Kövesiné kettős.Politikai,rendelésre készített dossziék,kitalált casus bellik és bűncselekmények,pénzért és tisztségekért hozott ítéletek és sorolhatnám. Figyeld meg,mi fog történni a napokban,Addig inkább hallgass!!!







péntek 12:54

Ferencz

12388 hozzászólás 2017. január 6.péntek 12:54

marburg: nem kell megvédenem barcsayt, de megjegyzem: sehol nem írta azt , hogy Dragnea a kormány tagja lenne. Olvasd vissza azonban az új miniszterelnök beiktatása előtti nyilatkozatát, melyben teljes mértékben alárendeli magát főnökének, Dragneának! Tehát végeredményben a kormányfő nem a fiatalember, hanem az elítélt bűnöző, Dragnea elvtárs! És ez tényleg felháborító! Ciorbea, a volt szakszervezetis, korábbi feladatkörével ellentétben, álnok módon most éppen a szocdemek szekerét kezdte tolni. Katyvasz ez az ország úgy, ahogy van, népességével, vezetőiktőivel, talpnyalóival, s a nyalt talpokkal egyetemben!







péntek 13:35

tihi

1283 hozzászólás 2017. január 6.péntek 13:35

Dragnea az alsóház, azaz a képviselő ház elnöke és nem premier.Hogy bűnöző azt akkor fogom elfogadni, amikor az ítélet motivációját közzé teszik. Micsoda igazságszolgáltatás: nem merik egy év után sem kimondani milyen alapon és melyik törvény cikkely alapján ítélték el!!Nem meri vállalni az ítéletet még a bíró sem! Ezért és nagyon sok Camelia Bogdanokért fizettünk és még fizetünk egy darabig euró milliókat a saját zsebünkből az Európai Ember Jogi Bíróság döntései nyomán! Ezek a pénzek lesznek valószínű a fizetés és nyugdíj emelések alapjai, mert bízok abban, hogy minden alkotmány ellenes,kétes és többszörösen értelmezhető törvényt átjavítanak a büntető törvénykönyvvel egyetemben. Ez az út látszik megnyílni az ombudsman indítványában is. Csak így tovább, hogy ártatlan ember ne bűnhődjék és a vétkes nyerje el méltó bűntetését törvényesen !! A Basescu által élete hívott,s ma utódja által felsőbb rangra emelt igazságtalan rendszert,a Coldea-Kövesi elveken nyugvó szinpadot le kell már végre bontani és helyet adni a törvényességnek,a demokráciának,jog államnak, a politikai és közerkölcsnek!!







péntek 14:37

barcsay

1455 hozzászólás 2017. január 6.péntek 14:37

Hát Dragneat jogerősen elitélték 2 és félévre a választások alatt elkővetett csalásokért ,ahol még a halottak is zsavazattal rendelkeztek,de még nem tudok egy elitéltről sem akik ártatlanul lettek volna elitélve talán Remus Decebal Remes ,Nastase,Voiculescu és még annyi más és a zőme még szabadlábon védekezik sokan vannak mind ártatlanok akkor ahogy te mondod tihi le a dna val már azon dolgoznak Dragnea és bandája,hogy az amnesztia tőrvényt is minél hamarabb életben ültessék akkor aztán mindegyik gazembert tisztára lehet mosni,hát ugy legyen akkor lesz majd igazi demokrácia nincs az a renszer amely megállitani fogja a korrupciot Rpmániában ez a dna ugy amilyen valamit csak loditott ,de kevés nagyon kevés amig azt hangoztatja most mindenki,hogy nem számit az ,hogy jogerősen elitéltek bőrtőnre kiszabadulás után jogod van emberek százezrei felett dőnteni sorsuk irányitásában részt venni én ilyen demokráciában nem akarok élni







péntek 14:47

eli

524 hozzászólás 2017. január 6.péntek 14:47

tihi, a beirásaid után itélve, neked olyan PSD-es szagod van.







péntek 15:04

barcsay

1455 hozzászólás 2017. január 6.péntek 15:04

Aztán ot van a CEDO sokan pert nyertek Romániában ,de politikus egy sincs kőztük vajon miért,Dragnea és a tőbbi elitélt is ezt hangoztatja miért nem fordulnak a Nemzetkőzi birosághoz joguk van hozzá és megtehetik vagy csak büzlik valami Dániában.







péntek 15:13

tihi

1283 hozzászólás 2017. január 6.péntek 15:13

eli Az organoleptikáddal nagy baj van!!!Én becsűletesen ítélem meg a valóságot!!! Egy pillanatig sem voltam még PSD szimpatizáns sem, és nem is leszek. De a rend és erkölcs kedvéért legalább önmagammal szemben becsületes és őszinte maradok!!!!







péntek 15:14

marburg

2233 hozzászólás 2017. január 6.péntek 15:14

Tisztelt Ferencz baratom,nincs is ahogyan, amivel megvedjed barcsay urat,nem is tudnad mert nincsenek nektek erveitek, semmilyen vadaskodasotok nem alljak helyuket.A semmirol pedig nincs amit targyaljunk. Megallapitottam,hogy felrezeneltek ennyi. En a semmirol nem tudok orakig vitakat folytatni.







péntek 15:41

belaba

993 hozzászólás 2017. január 6.péntek 15:41

Nem kel hujesegeken veszekedni inkab azon kene hogy az RMDSZnem mert nincs legalab 5 minisztere na azon lehetne predikalni







péntek 15:52

tihi

1283 hozzászólás 2017. január 6.péntek 15:52

Barcsay- tájékozatlanságod diktálja: nemzetközi bírósághoz csak az ítélet motivációja mellett lehet...kötelező !! Amíg nem kapod kézhez,nem fordúlhatsz hozzájuk!Épp ezért nem kapta meg Dragnea,hogy ne legyen lehetősége a CEDO-hoz fordúlni,mert kikotyogta akaratát idő előtt!!Mikor megkapja,akkor mehet vele a WC-re,mert 6 hónap a lefutási idő!Ez Románia,ez a román igazságszolgáltatás.Továbbá,hogy nincs egy politikus sincs a CEDO ítéletek lajstromában az sem igaz,hisz nagyon sokan vannak.A két legutóbbi pozitiv ítéletet említem meg: Decebal Remes miniszter és Gutau valceai polgármester,akik több évet ültek le ártatlanul,mert koholt vádak alapján ítélték el őket.Ezért még nagy pénzösszeget is fizetünk!!! Tehát meg kell változtatni a törvények egy részét,a büntető törvénykönyvet,és a bírák felelőségre vonását vissza kell áíllítani.Aki téved az fizessen.Többé nem lesz akkor ártatlanul ,politikailag,útasításra elítélt ember!!







péntek 16:24

Ferencz

12388 hozzászólás 2017. január 6.péntek 16:24

marburg, eléggé fárasztó már ez a mese, de kérlek azért figyelj: a te érveid, - amelyeket eddig titokban tartottál - melyek? Én nem állítottam semmit, pusztán a beiktatott miniszterelnököt idéztem, nem vádaskodtam, hanem a törvényszék ítéletére hivatkoztam. De, hát te és tihi vagytok az igazság letéteményesei...Sajnálhatja az udéméré, hogy nem az ő pártján álltok: biztosan egyetlen magyar gazfickó sem lenne már a politikában.







péntek 16:57

tihi

1283 hozzászólás 2017. január 6.péntek 16:57

Pedig én a magyarok pártján állok Ferencz,magyarságomnál fogva is....de vannak esetek és esetek.Nemcsak a nemzeti hovatartozás,hanem a becsület és erkölcs,az igazságra való törkvés is lámpás kell legyen életünkben..Mi más egyébbről vitázunk-vitáztunk...de belátom hiába,hisz nem elég ismerni bizonyos normákat,törvényeket,politikai és jogi elméleteket és tanokat,azok megértéséhez és alkalmazásához egyébb is szükséges!! Ha ez utóbbi feltétel hiányát érzem visszavonulok és kilépek bármely kerekasztal párbeszédből,a kiábrándulást elkerülendő!!









péntek 17:00

marburg

2233 hozzászólás 2017. január 6.péntek 17:00

Grindeanu azt mondta hogy tartani fogjak magukat a PSD iranyelveihez amely part megnyerte a valasztast.

Es meg azt is mondta hogy o mivel PSD parttag es mivel a PSD elnoke Dragnea ,ezert neki a Dragnea fonoke es most figyelem PSD-N BELUL Es nem mint kormanyfonek a fonoke,hanem a kormanyt allito valasztason gyoztes part elnoke. Ennyi. Aki ezt a teljesen normalis dolgot nem kepes felfogni azzal komoly bajok vannak,vagy rosszindulatu.

Megjegyzemnem vagyok semmilyen part szimpatizansa,valasztani nem jarok teljesen fuggetlen szemlelo vagyoka kozeletben nem politizalok soha nem is politizaltam,preferenciaim soha nem voltak.







péntek 17:10

marburg

2233 hozzászólás 2017. január 6.péntek 17:10

Igazabol a Haromszek Ferencz,barcsay es a tobbiek azon kene most lammentaljatok hogy a vesztesek MIERT VESZITETTEK miert lett elege a popornak beloluk. Es nem rosszindulatulag keverni a *****tes mindenen kekeckedni. Tehat mit tett rosszul Ciolos,hogy a popornak hirtelen elege lett a szakertoi kormanybol He ? Hö ? Ez kellene itt a nagy kerdes legyen ! Nagyokos ujsag ,Ferencz,barcsay erre valaszoljatok !







péntek 18:17

barcsay

1455 hozzászólás 2017. január 6.péntek 18:17

Kivárjuk azt a 4 évet aztán utánna ha még lesz hol kommentálni hezzászolunk ,tihi ügyvéd urnak igaza lehet nem vagyok eléggé tájékozott a cedo pereket illetően gondolom ott is mind minden igazságszolgáltatásnál vannak hibák ki tudja ,mindenesetre itt élünk és az államcsiny után eltelt 27 esztendő muitatoi erőssen negativ irányban vannak lehet,hogy ezt te és a marburgok másképp látják hát ez van kinek a pap kinek a papné.Marburg,ha ez a pszd megugorja a lécet és valoban berázza Romániát a kerékvágásban tőbbé nem szolalok meg ezen a forumon,de ha nem lesz semmi az egészből elvárom,hogy ti is halgassatok el őrőkre ezen a forumon.







péntek 19:09

barcsay

1455 hozzászólás 2017. január 6.péntek 19:09

Arra már egyikőtők sem felelt marburg és tihi,hogy miért tartják a pszd elvtársak oly fontosnak az amnesztiárol szoló ciklust ezek szerint majd mindegyik saját magára hányt politikust tisztára mosnak vele legyen az pszd s liberális etc.Ez is benne van a programjukban és még lesznek meglepetések ahgoy elnéztem azt a sok baromarcu minisztert volt aki azt sem tudta mit mond a komiszio előtt és ilyen fazonok fektettek benneteket kétvállra és győztek meg arrol,hogy ezután szebb lesz a világ bár csak nektek lenne igazatok ,de kőtve hiszem,mert mind mondtam életemben ennyi alacsony iq val rendelkező fazont nem láttam mind pártbajtársak ,ennek a Ciorbának is nem ott lenne a helye,hanem a CFR nél tolatonak.Na az amnesztiáról vessen már ide nekünk ügyvéd úr valami érhető magyarázatot.Tisztelettel Barcsay T.