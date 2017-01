A Sepsi ReKreatív közlése szerint szombat reggel 9 órától a nagy sípályát is használhatják a vendégek Sugásfürdőn. A részvénytársaság illetékesei szerint a valamivel több mint két hete megnyitott rövidebb pálya máris nagy érdeklődésnek örvend. Arról is kérdeztük a vállalat illetékeseit, hogy a hosszabb, közepes nehézségű, 560 méteres pályát miért csak most tudják átadni a közönségnek, miközben az időjárás megengedte volna korábbi megnyitását is.

Bodor Loránd vezérigazgató lapunknak kifejtette: a hőmérséklet valóban lehetővé tette volna, hogy a hosszabb pályát is megnyissák már az ünnepi időszak alatt, ez számukra is előnyös lett volna, tekintve a magas vendégszámot, mégsem tehették meg. Egyrészt kevés volt a természetes hó – amint jelenleg is –, így hóágyúkkal kell megoldaniuk, hogy a pálya sízésre alkalmas legyen. A most látható hóréteget is így alakították ki. A rövidebb pályát – mely 250 méteres – öt napon keresztül kellett ágyúzniuk, amíg használhatóvá vált.

A másik gond az volt, hogy a gyűjtőmedencében – ahonnan a hóágyúk számára a vizet biztosítják – alacsony volt a vízszint, várniuk kellett, amíg kellő mennyiség gyűl össze. Bodor Loránd hozzátette: a nagyobb pályán már korábban nekiláttak az előkészületeknek, de több hozzáértő is jelezte, hogy a meglévő hómennyiség nem lesz elég. Az elmúlt három napban a hóágyúk rendszeresen működtek, így szombaton biztos a nyitás.

Az ünnepek alatt valóban nagy érdeklődés övezte a kisebb pályát, a részvénytársaság adatai szerint naponta mintegy kétszázan váltottak jegyet, illetve bérletet. A leggyakrabban a 25 lejes napi bérletet vásárolják a sízni érkezők, ez 12 lesiklásra jogosítja fel birtokosát. A helyszínen egyébként sílécet, hódeszkát és szánkót is lehet bérelni, előbbiekért napjára 30, utóbbiért 15 lejt kell fizetni. A különböző bérletárakat és a kapcsolódó tudnivalókat a Rekreatív Rt. honlapján lehet tanulmányozni a rekreativ.club címen. Ott jártunkkor is nagy volt a forgalom a kis pályán, sok gyereket és fiatalt lehetett látni, többen a szomszédos Brassó megyéből érkeztek. A nagypályát a családok már részben birtokba vették, sok szánkózó gyereket lehetett látni.

Ami az igen szűkös parkolási lehetőséget illeti, Bodor Loránd elmondta: egyelőre nem tárgyaltak az önkormányzattal erről, de próbálnak megoldást találni. Az előző évekhez hasonlóan a helyi rendőrség segítségét kérték a forgalom irányításában – ez bevált.

A sípályák hétfőtől csütörtökig 15 és 20 óra között használhatók, pénteken szintén 15 órakor nyitnak, de 21 óráig lehet sízni, szombaton és vasárnap pedig 9–21 óra között. A végéhez közeledő vakáció ideje alatt a teljes héten 9 és 21 óra között vehetők igénybe. Az előző szezonokhoz hasonlóan a sepsiszentgyörgyi közszállítási vállalat buszjáratokat biztosít Sugásfürdőre, hétfőtől péntekig az Erzsébet parkbéli, valamint a Kálvin téri megállóktól indulnak 16 órakor, vissza pedig 21 órakor, szombaton és vasárnap a városból 8.30-kor, illetve 16 órakor, Sugásfürdőről pedig 13 és 21 órakor.