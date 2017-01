A Testvériség Szakszervezet (CNLSR Frăția) a tulajdonában lévő Montana Szálloda és a Tóth utca közötti részen kezdett új szálloda építésébe Kovásznán még az 1990-es években. Kétszáz személy fogadására alkalmas, háromcsillagos, kezelőbázissal felszerelt ingatlant képzeltek el, és a városházától bérelt területen kezdték el az építkezést, de a kezdeti lendület alábbhagyott, pénzhiány miatt leállt a befektetés. 2010-ben – hogy ne kelljen több bért fizetniük – kérték a polgármesteri hivataltól, a területet adják el a szakszervezetnek. A városháza 2011-ben eleget tett a kérésnek, eladta a területet 339 700 lejért, de néhány feltételt is szabott. A vásár feltétele volt, hogy a szakszervezet műszaki vizsgálatot végeztet, melynek során felmérik, hogy a meglévő betontömeg mely része alkalmas a további építkezésre. A használhatatlan részek lebontásához, valamint az építkezés folytatásához hat hónapon belül engedélyeket szereznek be, majd az építkezést 2017 márciusáig be is fejezik. Az adásvételi szerződésben az is szerepel, hogy a vállalt kötelezettségek be nem tartása esetén a városháza tulajdonába jut vissza a terület, a kifizetett vételár is a kasszájában marad. A határidő vészesen közeleg, de a szakszervezet láthatóan kisujját sem mozdította, semmi előrelépés nem történt a Montana Szálló melletti betonmonstrummal, az tovább rontja a városképet, és veszélyforrást is jelent.

Mi több, tavaly tavasszal kéréssel fordultak a városházához: hat évvel hosszabbítsák meg a szerződésben foglalt feltételek teljesítésének határidejét. A kérést decemberi utolsó ülésén tárgyalta a helyi tanács. Az önkormányzati képviselők egyhangúan állapították meg: a szakszervezet nem törekedett a kötelezettségek teljesítésére, és semmi sem biztosítja, hogy a határidő hosszabbításával változna a helyzet, csak folytatódna a „klinikai halál” állapota.

Nem döntöttek a szakszervezeti kérésről, de javasolták: a városháza tárgyaljon képviselőikkel, kérje, hogy a partner konkrét vállalásokat mutasson be, megfogalmazva, melyek az előrelátható megvalósítások, milyen pénzforrásokra alapoznak – mindezeket átiratban igényelik a szakszervezettől.