A Time magazin legjobbjai közé Ignácz egyik Szent Anna-tónál, illetve egy Brassó melletti és egy Fogaras melletti hegyekben készült fotója került be. Romániából egyébként még egy bukaresti fotós, Călin Stan képét választották ki, amely a Bogáti-erdőt mutatja be ősszel.

Ignácz két éve foglalkozik drónfotózással, az első drónját édesapjával együtt vásárolták. Nem sokkal később az édesapja elhunyt, így egyedül folytatta a légi felvételek készítését. Szabolcs elmondta: elsősorban elhunyt édesapja miatt folytatta ezt a rendhagyó hobbit, ami a két év során munkává, megélhetéssé vált. A felső-háromszéki tehetséges fiatalember nemcsak fotókat készít, hanem kisebb filmeket, reklámfilmeket, illetve virtuális túrákat is, amelyeket a Visit Braşov és Visit Háromszék oldalon is meg lehet tekinteni. Az utóbbi időszakban a megyei önkormányzat megbízásából Háromszéket és az itteni településeket népszerűsítő filmeket alkotott, melyeket különböző hazai és nemzetközi expókon mutattak be.

Ignácz Szabolcs Románia más vidékein is készít felvételeket, filmeket, viszont legszívesebben Háromszéket örökíti meg, mert fontosnak tartja, hogy a nagyvilág is tudomást szerezzen az itteni természeti szépségekről. Szerinte fontos minőségi fotókon, rendezvényeken bemutatni Háromszéket, ugyanis így előtérbe hozhatja azokat a különleges helyeket, amelyeket sokan nem láthatnak. A jövőben is elsődleges célja, hogy tartani tudja a lépést a rohamosan újuló technológiával, így a fotók és felvételek minősége is folyamatosan javulhat. Szabolcstól azt is megtudtuk, hogy egy jobb kategóriába tartozó drón 4–5 ezer euróba is kerülhet – de akár 20 ezer eurót is elkérhetnek egy készülékért.

Tavaly egyébként a Fogarasi-havasok környékén készült birkanyájas fevételével (fotó) második díjat nyert a Dronestagram által 3. alkalommal megszervezett Nemzetközi Drónfotóverseny Természet – Vadvilág kategóriájában. Az értékelésnél a kreativitást és a kivitelezést is figyelembe vette a zsűri, a fotót a National Geographic nyomatott és online kiadásában is közölték. Emellett begyűjtött egy első helyet szintén egy nemzetközi megmérettetésen, de jelent már meg képe különböző nemzetközi magazinokban Los Angelesben, San Franciscóban, Berlinben és több kínai városban is, illetve Kínában rendezett kiállításokon is láthatóak voltak az alkotásai. 2016-ban Ignácz Szabolcs egyik légi felvételét is beválasztották a világ kilenc legjobbja közé.