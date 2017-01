Az iskolaelhagyás csökkentését, valamint az érettségire és egyetemi felvételire készülést segítő ROSE-programban tizenöt háromszéki középiskola kapott támogatást, korábbi eredményeik függvényében 70 ezer és 152 ezer euró közötti értékben. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum (fotó) is a támogatott iskolák között szerepel, a négyéves programról nemrég tájékoztatták a szülőket, diákokat és partnereiket.



A ROSE-projektet az oktatási minisztérium hirdette meg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól kapott 200 millió eurós kölcsönből, amellyel azokat a középiskolákat kívánják támogatni, ahol az érettségi átlag rendszeresen 90 százalék alatti. Háromszék e tekintetben igencsak érintett, az elmúlt tanévben a tizennyolc középiskolából csupán három sepsiszentgyörgyi tanintézmény (a Székely Mikó Kollégium, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum és a Mihai Viteazul Főgimnázium) érte el ezt az eredményt, így a többiek mind jogosultak a támogatásra. Iskolaelhagyás tekintetében sem állunk jobban, az elmúlt négy esztendőben 235 középiskolás lépett ki menet közben a rendszerből, és évente legalább százötven végzős nem jelentkezik az érettségire. Eddig országosan 1154 iskola kapta meg a támogatást, köztük tizenöt háromszéki. Az alsó határt jelentő 70 ezer eurós támogatást nyolc iskola kapta, hat középiskola részesült a 100 ezer eurós középszintű összegben, egyedül a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskolának ítélték meg a 152 ezer eurós felső határt.

Az iskoláknak négy évre szóló tervet kellett készíteniük arról, hogy milyen tevékenységek, illetve infrastrukturális fejlesztés által kívánják csökkenteni az iskolaelhagyást a IX–XII. osztályokban, mivel segítenék a jobb érettségi eredmények elérését. A Plugor Sándor Művészeti Líceum a magyar tagozat számára elsősorban a román nyelv hatékonyabb oktatását tűzte ki célul, ennek érdekében olyan programokat szerveznek, amelyek segítik a kommunikációt, a felkészítőkön és oktatói táborokban is erre fektetik a hangsúlyt. A román tagozaton a történelmi és földrajzismereteket kívánják szélesíteni. Az érettségi eredményeket évente három százalékkal szeretnék növelni, a 4-es és 5-ös átlagú tanulókat pedig a 6-os, 7-es média elérésében segítenék. Azért, hogy a diákok könnyen hozzáférjenek a tananyagot kiegészítő információkhoz, illetve az elméleti és gyakorlati művészeti oktatás közötti lyukasórákat hasznosan tölthessék, a könyvtárban és a bentlakásban számítógépes tanulósarkot rendeznek be – tájékoztatott Edinda Iliescu aligazgató, a ROSE-program felelőse és Sebestyén-Lázár Enikő, aki az iskolaigazgatói versenyvizsga eredményeként jövő félévtől átveszi az iskola irányítását. Mindketten úgy vélik, a kötelező órákon kívüli tevékenységeket érdekessé kell tenni, a diákok csak ekképpen ösztönözhetőek, hogy az amúgy is zsúfolt program mellett részt vegyenek ezeken.

A ROSE-támogatásokra vonatkozó szerződéseket az iskolák márciusban kötik meg az oktatási minisztériummal, a tervek kivitelezése csak azt követően kezdődhet el.