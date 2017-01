A régi terroristák még légi bemutatókon jeleskedtek Amerikában, amikor több repülőgépet vezettek bele épületekbe, de mára már ezt a sportot nem űzik, hanem áttértek a kamionos üldözéses versenyekre. De nemcsak a tavalyi évet zárták sikeresen harcosaik, számukra az idei is jól kezdődött, mert az IÁ magára vállalta részvételét egy isztambuli szilveszteri bulin, ahol a szervezet színeiben egy alak egy szál géppisztollyal küzdött és győzött le 40 személyt, akik már előre ittak a medve bőrére egy bárban, hol felelőtlenül és felhőtlenül ünnepelték a 2016-os esztendő kimúlását és 2017 érkezését. Az ilyesmit az IÁ nem nézhette tétlenül.

A merénylők által aratott sikerek alapján mondhatnánk akár azt is, hogy a tavalyi év a terrorizmus sikereinek éve volt. A bemelegítés már 2016. január elsején megtörtént, de akkor még csak oroszlánkörmeiket mutatták meg észak-afrikai származású férfiak, akik a kölni dóm előtt nőket molesztáltak, és néminemű nemi erőszakot is megejtettek. Sejteni lehet, hogy azok a nők jelentették fel irigységből a tetteseket, akiknek nem jutott a simogatásból. Idénre már jobban felkészült a német védelem, mert a rendőrség tízszer annyi rendőrt rendelt ki a pályára, a kölni dóm(bok) elé, mint tavaly. Tiszta rassziz­mus, amit a németek művelnek, mikor „külföldinek vagy arab, észak-afrikai származásúaknak kinéző” tetteseket emlegetnek. Rólunk, kelet-európaiakról, viszonylag könnyen meg lehetne állapítani származási helyünket, mert ha elszaladnánk a tett színhelyéről, kilátszana a fenekünk, de bőrszín szerint egyáltalán nem ildomos megállapítani valaki eredetét. Ez egy picit sem PC (politikailag korrekt). Míg milliókat fizetnek egy-egy sikeres futballistáért, kosarazóért vagy más sportágban jeleskedőért, most már ingyen is kapnak olyan iszlamistákat, akik később kiemelkedő eredményeket érnek el új, választott hazájukban, nonkonformista sportokban.

Brüsszelben március 22-én két pályán is: a repülőtéren és a metróban kiütéses győzelmet arattak az IÁ harcosai 36 vesztes felett. A hatóságok csak bottal ütötték nyomukat. Június 12-én Amerika Orlando nevű városában egy meleg bárban, egy vélhetően iszlám kapcsolatokkal rendelkező afgán céllövészetben jeleskedett, és 50 célpontot halálpontosan eltalált. Június 28-án az isztambuli reptéren 46 utast repülőgép nélkül emelt levegőbe és vitt a mennyekbe három öngyilkos merénylő, akik közben Allahhoz távoztak. Két kamionos üldözéses ralit is szerveztek az IÁ-sok. Egyet július 18-án a franciaországi Nizzában és egyet Berlinben december 19-én a karácsonyi vásáron. A pálmát a nizzai pálmák alatti futamon résztvevő sofőr vitte el, aki 86 bábut ütött el végérvényesen, míg a berlini „csak” tizenkettőt tarolt le.

Várhatóan a jövőben nehezebb lesz ilyen bravúrt végrehajtani, mert a hatóságok különféle akadályokkal: betontömbökkel, homokkal megrakott teherautókkal nehezítik a pályákon való száguldozást. A merész merénylők nem feledkeznek meg a népszerű, törvényes sportrendezvényeken való indulásról sem. Már 2015. november 13-án is próbálkoztak turista terroristák Párizsban egy francia–német labdarúgó-mérkőzésen labdába rúgni, de az nem jött össze. Aztán a tavaly december 11-én a Kurdisztáni Munkáspárt részt vett egy isztambuli labdarúgó-mérkőzésen, ahol a stadion mellett kirobbanó sikert okozott egy autóba rejtett pokolgéppel, amelyet távirányítással indítottak el. Több ilyen véres sporteseményt, ami messzebb zajlott: Afrikában, Közel-Keleten és Ázsiában, és visszhangjuk nem ért el hozzánk, már meg sem említünk.