Új sorozatot indítunk Háromszéki nemesi címerek címmel. Egyre többen igyekeznek feltárni családjuk múltját, családtörténeti írások, kiadványok jelennek meg, nemzetségtalálkozókat szerveznek, és sokan igyekeznek nemesi címerrel is ékesíteni kiadványokat, rendezvényeket. Rovatunkkal ehhez is segítséget nyújthatunk. No meg azzal, hogy helyes címert közlünk. Ugyanis olyasmivel is szembesülünk, hogy akad, aki hamis címerrel díszítette otthona falát. Tapasztalatunk szerint a világhálón fellelhető címertani információknak jóindulattal is csak közel 50 százaléka helyes.