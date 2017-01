Helyettük a párhuzamos megtorlás

áldozatait ismerhettük meg…

Ezerkilencszázötvenhét, - ötvennyolc,

s a rákövetkező esztendők,

torzszülött amnesztiák kísértek, kísértettek,

bármerre jártunk…



Csaknem ötven esztendeje

heverünk a futásfalvi hegyoldalon

Jánossal együtt

a novemberbe szökött vénasszonyok nyarán

– huszonkét, huszonöt évesen.

Halottak napja.

Mögöttünk tarka hegyhátakkal

magasan felpárnázva az ég,

ahogyan ünnepkor illik.

Arra húzódott régen a határ.

Beszélgetünk.

Hogyan lehetne élni úgy,

mint azon az egyszer volt, hol nem volt őszön?

önmagunkra döbbenten, szabadon…

Önmagunkra döbbenten… – ahogy ma itt is,

a futásfalvi hegyoldalon.

A mindennapi kenyérrel együtt

e megrendülést is add meg nekünk

mindennap, Uram…



A tatárok elől hajdan elfutott faluba

mentőautóstoppal érkeztünk

éjfél körül.

Alkalmi vendéglátónk

az aradi vértanúk

színes nyomata alatt ébresztett.

Öt évig raboskodott a Duna-deltában.

Az ő Golgotájáról ki tud?

Társait történelmi imába foglaltan

ki tartja számon?

Tekintetünkkel beszélgettünk,

szavakkal

csak a szilvapálinkát dicsérgetve.

Ő kórházba ment a feleségéhez,

mi nehéz léptekkel a hegyre föl.

Könyökünkre támaszkodva

fektünkből is rálátni az iskolaudvarra;

négyszögében a bezárt gimnáziumból

isten háta mögé űzött tanári kar

szétszóródott tagjai

az alkoholos jókedv kényszerzubbonyában…

köröttük a gyerekhad

mint megpiszkált hangyaboly nyüzsög

gépiesen céltalanul,

majdani felnőttként

ebben a földi megváltást hirdető

képmutató, képtelen világban.



Lepereg előttünk

hirtelen véget ért gyermekkorunk is.

Semmi zsivaj,

semmi zsibongás,

semmi önfeledt lárma,

csak a hunyorgó szempillákkal

besatírozott fény vacogása

a megnémított film kockáin.



Ezerkilencszázhatvanhét novembere.

Heverünk a futásfalvi hegyoldal

végtelen kéziratpapírján,

a rokontartalmú antológiacímek

álcázott metszéspontján

az elszántság idézőjeleként mi ketten:

végzett és végzős diák.

Elérhetetlen föld,

Vitorlaének.

Futásfalva.



Kihívjuk magunk ellen a sorsot.

Újra tanuljuk anyanyelvünk,

a jelbeszédet,

a félszavakat,

a krákogás-marta csöndet...



A templomtoronyhoz érő napot

fölnégyeli a kereszt,

lángra kap a déli harangszó is,

bronzba önti az őszi tájat.



Indulnunk kell!

2016 novembere

(Kovács István Budapesten élő József Attila-díjas, Babérkoszorús költő nem ismeretlen olvasóink előtt. Lapunk több versét közölte, Bem apó című könyve Kaláka Könyvek sorozatunkban jelent meg, s hasábjainkon búcsúztatta a nemrég elhunyt Oláh János kiváló költőt és prózaírót, a Kilencek költőcsoportosulás egyik vezető egyéniségét, az Elérhetetlen föld korszakmeghatározó antológia címadóját.

1967-ben látogattak együtt először Háromszékre, s legutóbb közös barátunk halálakor, múlt év novemberében. Ekkor fogant a fenti vers.)