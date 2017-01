A minimálbér 200 lejjel történő megemelése nem jelent újdonságot, hiszen egy nappal korábban a Szociáldemokrata Párt vezére, Liviu Dragnea már jelezte, hogy a kormányülésen ezt biztosan elfogadják. A döntésről szóló kormányközlemény szerint az intézkedés 0,2 százalékos gazdasági bővülést eredményez, pozitívan befolyásolja a foglalkoztatást, és csökkenti a feketemunka mértékét, illetve az életszínvonal emelkedéséhez is hozzájárul. Lényeges tudnivaló ugyanakkor, hogy az a munkáltató, amely 1450 lejnél alacsonyabb havibérre köt szerződést, 300-tól 2000 lejig terjedő bírsággal sújtható.

A tegnapi döntésdömping a következő változásokat hozza: február 1-jétől húsz százalékkal nő a helyi közigazgatásban, valamint az intézményekben dolgozók bére. Kivételt képeznek a választott tisztségviselők. Ennél is komolyabb béremelésre számíthatnak az előadás-szervező közintézményekben dolgozó művészek és műszaki személyzet, akiknek fizetését ötven százalékkal növelik jövő hónaptól kezdődően. Ionuţ Vulpescu kultúráért és nemzeti identitásért felelős miniszter szerint „a színészektől, balett-táncosoktól, filharmonikusoktól, karmesterektől kezdve a cirkuszi művészekig, sminkesekig, fénytechnikusokig, öltöztetőkig gyakorlatilag minden végrehajtói tisztséget betöltő alkalmazottra érvényes a béremelés”. A tárcavezető egyébként nagy győzelemként könyvelte el, hogy a műszaki személyzet is részesül a béremelésben.

A nyugdíjpont értékét is jócskán felkerekíti a Grindeanu-kabinet, július 1-jétől kilenc százalékkal lesz magasabb, elérve az ezer lejt. Emellett a garantált szociális nyugdíjon is emelnek, március 1-jétől gyarapodik ez a járandóság 520 lejre a jelenlegi 400-ról.

Az egyetemistákra is szép napok várnak, az ösztöndíj értéke a jelenlegi 83 lejről 201 lejre nő, ráadásul ugyanők ingyenesen utaznak mostantól a vasúton.

Ugyanazon sürgősségi kormányhatározat a kis- és középvállalkozások adózási besorolására vonatkozó döntést is hozott, eszerint kisvállalkozásnak tekintendő minden olyan, amelynek a forgalma legkevesebb 100, legtöbb 500 ezer euró. Ezeknek a cégeknek forgalmuk egy százalékát kell adóként befizetniük az új rendelkezés értelmében.

A kormány közlése szerint a most elfogadott emelések, juttatások összesen 5,1 milliárd lejjel terhelik meg a költségvetést. Sorin Grindeanu szerint a fedezetet részben a magas bérek megadózásából biztosítanák. Eszerint a bruttó átlagbér ötszörösét meghaladó fizetések esetében eltörölnék azt a kedvezményt, mely szerint ezek mentesek a társadalom- és egészségbiztosítási hozzájárulások alól. Ez a szabály egyébként jelenleg 36 ezer ember jövedelmét érinti. Grindeanu számításai szerint ez összesen 1,9 milliárdot hozna az állami költségvetésnek. Egy másik forrás a kormányfő szerint a minimálbér emeléséből befolyó nagyjából egymilliárd lej (a nyugdíjpontemelés 70 százalékára lenne elég). Grindeanu itt megállt az ötletadásban, annyit viszont még elmondott: az elkövetkező időszakban folytatják az adótörvénykönyv módosítását érintő intézkedések sorát.