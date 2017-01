A jogszabályt korábban Iohannis visszaküldte megfontolásra a parlamentnek, de a törvényhozó testület változatlanul szavazta meg még egyszer. Másodszor az államfő már nem küldhette vissza, így kénytelen volt kihirdetni, mert korábban az alkotmányossági normakontrollt is kiállta.

Iohannis azt kifogásolta a törvényben, hogy megszünteti a rádió- és televízióilletéket, amelyet a lakosság fizetett a villanyszámlán feltüntetett illetékként. Az így befolyt pénzből biztosították a Román Televízió és a Román Rádiótársaság költségvetésének jelentős részét. A két intéz­mény alkalmazottjai tiltakoztak az intézkedés ellen, ugyanis a törvényt kezdeményező Szociáldemokrata Párt a továbbiakban úgy akarja finanszírozni a közmédiát, hogy az állami költségvetésből közvetlenül utalják majd ki a rádió és a televízió éves költségvetését. Az újságírók szerint így csorbulhat a két közintézmény függetlensége, és a pártoknak nagyobb lehetőségük lesz beavatkozni a televízió és a rádió műsorszerkesztési politikájába. Az illeték eltörlése ellen romániai és nemzetközi médiaszervezetek is tiltakoztak.

Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök, a képviselőház elnöke tegnap üdvözölte, hogy az államfő kihirdette a törvényt. „A törvény előírásait már január 1-jétől alkalmazni lehetett volna, ha megértik, hogy a bürokráciát csökkentő intézkedésekről van szó, ami annak a jele, hogy az állam tiszteli az állampolgárait. Amint arról már beszámoltam, a költségvetési tervezet, amelyet a kormány a parlament elé terjeszt, figyelembe veszi ezen illetékek eltörlését, valamint a többi, általunk elfogadandó intézkedés hatásait” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Dragnea.

A rádió- és tévéilletéken kívül a 102 eltörölt adó közé tartozik még egyebek mellett az erkölcsi bizonyítvány kiállításakor fizetett díj, a cégbíróságnál fizetett bizonyos illetékek, az útlevél és személyi igazolvány kiállításakor fizetett egyes díjak, továbbá az érettségi, egyetemi oklevelek után fizetett díjak, de a sofőrvizsga is olcsóbbá válik – mindezeket részletesen ismertettük szerdai lapszámunkban a Milyen adókat és illetékeket töröltek című összeállításunkban.