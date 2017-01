Tavaly So­mogyi Győző Kossuth-díjas festő- és grafikusművész Száz magyar lovas című tárlata volt az első rangosabb rendezvényük. A rendhagyó kiállításra a művész lóháton érkezett, és közreműködött a Haáz Sándor vezette szentegyházi huszárdalárda. Áprilisban a Dzsingisz kán öröksége című kiállítást nyitották meg, júniusban Erdély leghíresebb magángyűjteményéből nyújtottak ízelítőt Szőcs-Fülöp Károly, a gyűjtő címmel. Szeptemberben a 70 éves Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművészt, a múzeum örökös munkatársát köszöntötték tárlattal. Novemberben Kallós Zoltán néprajzkutató 90. születésnapjára szerveztek Erdélyben elsőként kiállítást. Málnásfürdőn folytatták a több éve megkezdett régészeti ásatást. Fontos állagmegőrzési munkát is folytatnak a Bethlen Gábor Alap támogatásával.

A múzeum látogatottsága nagyon jónak minősíthető. Továbbra is arra törekednek, hogy bevonzzák a látogatókat, főleg a gyerekeket, mert ha zsenge korban beszoknak, később is visszajárnak. Két munkatársuk múzeumpedagógiai foglalkozásokat tart. Nem a bevételre hajtanak, azért is szerveznek minden hónap utolsó csütörtökén 21 óráig tartó ingyenes múzeumlátogatási napot, hogy az is bejöhessen, aki későig dolgozik, hétvégén meg elfoglalt.

Idén a legnagyobb kihívás a múzeum teljes felújítása, amelyre a fenntartó megyei tanács benyújtotta a pályázatot. Az egyszer már nyertes volt hat évvel ezelőtt, de akkor nem jutott rá pénz. Most igen nagy reményekkel várják az eredményt. A felújítást mindenképpen meg kell ejteni, hiszen százéves épületről van szó, de nem mindegy, hogy saját költségvetésből húsz év alatt vagy pályázaton nyert pénzből négy-öt esztendő alatt végzik el.

Az igazgató ismertette: belaknák a megyeháza által 2011-ben megvásárolt szomszédos telket, de nem tudnak lépni, mivel az övezeti rendezési terv jóváhagyása elakadt. Terveik vannak még: a saroképületet átalakítanák, kávézóval egybekötött könyv- és múzeumi ajándéktárgyboltot nyitnának ott. A telken továbbá múzeumpedagógiai foglalkozásra alkalmas termeket valósítanának meg.

Henning László, Kovászna Megye tanácsának alelnöke érdeklődésünkre elmondta, az övezeti rendezési tervet visszadobta az Országos Műemléki Bizottság azzal az indokkal, hogy nagyobb területet foglaljon magában. A megyeháza nem érti, miért tőle kérik ezt, mivel ott magánterületek, két egyházköz­ségi terület, városi terület is található, szerinte a helyi önkormányzat feladata lenne, de azért, hogy elmozduljon a holtpontról az ügy, eleget tesznek a testület kérésének. Jelenleg a kiterjesztett övezeti terv elkészítése folyamatban.

Vargha Mihály a tervekről szólva elmondta még: a múzeum képzőművészeti gyűjteményének anyagából a progresszív erdélyi művészetet bemutató tárlatot állítanak ki Budapesten a Vigadó Galériában a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében. Ennek kurátora Szücs György, a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese. Erre az év végén vagy a következő esztendő elején kerül sor. Vargha Mihály fontosnak tartja, ne csak fogadjanak tárlatokat, hanem lépjenek is ki a nagyvilágba. Kiállítják többek között Baász Imre, Plugor Sándor, Nagy Albert, Mattis-Teutsch János, Román Viktor, Nagy Pál munkáit.

Itthon, a főépületben öt kiállítást fogadnak. Január végén a Hadtörténeti Intézet és Múzeum vándortárlatát: Doberdó hőse – Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi. Ezt kiegészítik a saját gyűjteményükben őrzött életnagyságú Kratochvil-festménnyel. Márciusban a Csíkszeredában született, világot bejárt Szász Endre modern művészt bemutató, a miskolci Herman Ottó Múzeum tárlatát nyitják meg. A Szent György Napok kulturális hetén a Sepsikőröspatakon született Szinte Gábor néprajzkutatónak, a Székely Nemzeti Múzeum volt munkatársának állítanak emléket a Magyar Néprajzi Múzeum tárlatával. Ezt kötelességüknek tartják mind múzeumtörténeti, mind helytörténeti szempontból, tette hozzá az igazgató. A nyáron Erdélyi művészek az első világháborúban tematikájú tárlatot szerveznek a Magyar Nemzeti Galériával és a Csíki Székely Múzeummal közösen, ennek kurátora a már említett Szücs György művészettörténész. Október végén a főleg gyerekeknek szóló Jégkorszak című vándorkiállítását hozza el a Magyar Természetrajzi Múzeum. Ezt kiegészítik a baróti masztodon csontjaival, az állatot bemutató animációs film kíséretében. Vargha Mihály elmondta, a székelyföldi múzeumok nemcsak beszélnek az autonómiáról, hanem gyakorolják is azt: amikor egy érdekesebb tárlatot elhoznak, elviszik azt mindegyik városba.

A múzeum kiadásában frissen került ki a nyomdából Balassa M. Iván Székely kapuk régen és ma című könyve. Ennek bemutatója köré egy székely kapuhoz kötődő, a tavasszal tartandó tudományos konferenciát szerveznek. Dr. László Ferenc régész, múzeumőr Táj és tudomány című könyvét újra ki szeretnék adni, felújítva, hiszen annak megjelenésekor voltak dolgok, amelyeket nem lehetett közölni. Anthony Gall Kós Károly és Sepsiszentgyörgy című könyvét angol és román nyelven is kiadják. Utóbbit el szeretnék vinni Nagyszebenbe, Temesvárra, Kolozsvárra, Bukarestbe, Jászvásárba, hogy ismerjék meg a románok is. Kevesen tudják, hogy Sztána eredetileg görögkatolikus, mostani ortodox templomát Kós tervezte ingyen, mondta az igazgató, hozzátéve: személyisége híd lehet a román közönség felé. Készítik a kézdivásárhelyi Incze László Múzeum katalógusát is.

Érdeklődésünkre, hogy mi a helyzet a Gyárfás Jenő Képtárral, Vargha Mihály elmondta: várják a felújítás befejezését, mert ötleteik vannak. Henning László közölte, a képtár felújítását a művelődési minisztérium kezdte el, aztán leállt vele. Azért, hogy a felújítás folytatódjék, a megyei tanács tavaly visszavette a szaktárcától, és saját költségvetéséből igyekszik befejezni. Ezért felmérést rendelt meg annak jelenlegi állapotáról. A tanulmányt múlt év utolsó munkanapján kapták meg. Igyekeznek még e hónapban elindítani a hivatalos eljárást a további munkálatok tervezésére, majd a kivitelezés következik. Szeretnék, ha minél előbb kész lenne.

A tárlatokhoz visszatérve a múzeumigazgató hangsúlyozta: arra törekednek, hogy ne csak megnyissanak egy kiállítást, s rögtön hozzák a másikat, hanem az maradjon itt két-három hónapot, és szervezzenek rá rendezvényeket – múzeumpedagógiai foglalkozást, konferenciát –, hogy el lehessen mélyíteni az élményt.