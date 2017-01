Noha a kemény havazás Kovászna megyét sem kerülte el – a térségre előbb narancssárga, majd sárga jelzésű riadót adtak ki –, komoly fennakadást nem okozott. A rendőrség, valamint az útügyi hatóságok beavatkozása nyomán estig egyetlen országos vagy megyei besorolású utat sem kellett lezárni, mindössze súlykorlátozást vezettek be a 7,5 tonnánál nehezebb teherjárműveknek egy szakaszon. A szakemberek szerint szerencsére a nagy sebességű szél is elkerülte Háromszéket, az ugyanis jócskán megnehezítette volna a dolgukat.

A megyei rendőrkapitányság reggeli közlése szerint 8 óra körül Előpatak és Árapatak között a 13E jelzésű országúton alakult ki olyan hóréteg, mely megnehezítette a forgalmat, továbbá a 10-es országúton Bodzaforduló, illetve Buzău megye határa irányába súlykorlátozást vezettek be, a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket nem engedte közlekedni a rendőrség.

Cristian Drincă, a Kovászna megyei útügyi igazgatóság képviselője az Agerpres hírügynökségnek már arról számolt be, hogy mind az említett 10-es számú, mind a 11-es számú – Brassót Bákóval Ojtozon keresztül összekötő – úton a hóvihar miatt nehézkes volt a közlekedés. Nicolate Marin arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ojtozi megyehatáron a közlekedésrendészet már kora reggeltől ellenőrizte, a nehézgépjárművek fel vannak-e szerelve hóláncokkal. A szóvivő kora délután azt is elmondta: egyetlen útszakaszt sem kellett lezárni, és a havazás miatt bekövetkezett közúti balesetről sem volt tudomásuk. A rendőrség mindvégig megerősített egységekkel volt jelen a megye minden pontján.

A megyei katasztrófavédelemnek egyetlen esetben sem kellett beavatkoznia a megyében – tájékoztatott Marius Tolvaj szóvivő, hozzátéve: ők is készültségbe állítottak egy csapatot és több eszközt, hogy szükség esetén a déli megyék valamelyikébe irányítsák, de végül erre nem érkezett igény.

A megyei besorolású utak mindenike járható maradt egész nap – ismertette lapunkkal Török Sándor, a megyei Út és Híd Részvénytársaság vezetője. Az igazgató szerint Háromszék nagy szerencséje volt, hogy elkerülte a térséget a szél, amely a déli megyékben hatalmas gondokat okozott. Emellett a havazás sem volt mindenhol egyformán súlyos, így például Erdővidéken csak Nagybacon környékén képződött nagy hóréteg, ezzel szemben az egyik legkényesebb szakaszon, Mikóújfalu és Barót között a Hatodon gond nélkül el tudták végezni a hótalanítást. Török Sándor hozzátette: az eredetileg kijelölt csapatok mellé nem kellett tartalékokat mozgósítaniuk sem az emberek, sem az eszközök vonatkozásában.

Háromszékre egyébként narancssárga hóviharjelzést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Intézet, majd kora délután sárgára módosították a besorolást.

Sepsiszentgyörgyön már kora reggel elindultak a hó­ekék, 9 óra körül már a járdasöprő gépek is takarítottak. A főbb útvonalakon délelőtt elfogadható körülmények között lehetett közlekedni (reggel a csúszásgátló anyag még nehezebben látta el a feladatát), illetve a mellékutcákban sem tapasztaltak nagyobb fennakadásokat. A járdasöprő gépek a szabályzat szerint csak a főútvonalak mentén takarították a gyalogosútvonalakat, a mellékutcákban a magánházak lakói, valamint az intézmények és vállalkozások kötelesek az ingatlanuk előtti járdaszakaszt hótalanítani. Az illetékesek szerint szerencsésnek mondható, hogy a megyeszékhelyen nem volt kemény havazás, és a hőmérséklet sem csökkent le drasztikusan a nap folyamán.

Készültség Kézdivásárhelyen

Kézdivásárhelyen nem volt fennakadás a forgalomban – nyilatkozta lapunknak Szöllősi László, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási szolgálatának vezetője, akit a tegnapi hóhelyzetről kérdeztünk. Hangsúlyozta: teljes mértékben felkészültek a hóeltakarításra, de nem volt nagyobb gond, minden utca járható, a több utcában elhelyezett homokos ládákat rendszeresen feltöltik. A Molnár Józsiás parkban szociális segélyben részesülők seprik el a havat a sétányokról. Az utakra homokkal vegyített só- és kalciumoldatot szórtak, és ahol szükséges, szórnak a továbbiakban is. A hóekék készen állnak a bevetésre – összeg­zett a szolgálatvezető. (iochom)