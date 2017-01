Kisebbségi tekintetben az elmúlt években nemcsak a Kelemen Hunor által is emlegetett lemaradás nőtt, a visszalépések száma sokasodott, hanem romlott az Erdélyben, Székelyföldön élő magyarság közérzete is. Nemcsak a nemzeti szimbólumok ellen indított ostoba, érthetetlen hadjárat miatt, hanem főképp azért, mert a magyar közösség megalázása szinte központosítottá vált a legapróbb ügyektől – kiderült például, hogy Sepsiszentgyörgy önkormányzatának nem áll jogában zöldövezetet létrehozni a prefektúra épülete előtt! – egészen a legsúlyosabbakig. Utóbbira jó példa az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának önkényes leállítása, mi több, a visszaállamosítás. Amolyan kilencvenes éveket idéző állapotba csöppentünk, annak minden kisugárzásával. Ha tehát Dragnea és csapata komolyan gondolja, hogy egy normálisabb országot hozzanak létre, akkor ez az elvarratlan kisebbségi szálak rendezése nélkül lehetetlen. Hogy mennyire a múlté az a fajta otromba nacionalizmus, amelyet például Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter is heveny módon képviselt, mennyire vált politikai értelemben felnőtté az egykori nagyromániás hölgy, miként Dragnea állítja, biztosítván egyben az RMDSZ-t arról, hogy egyik minisztere sem lesz majd magyarellenes – mindez majd kiderül. Ám hogy mindenféle konstruktív együttműködési kísérlet hallatán az erdélyi, székelyföldi magyar ember kétkedő, az mind politikai, mind történelmi vonatkozásban érthető. Sőt, az lenne a furcsa, ha most hirtelenjében valamiféle harsány bizakodási hullám kerítené hatalmába azokat, akik jól tudják, a mindenkori nacionalizmus csakis szörnyűségeket eredményez. Ezen az indokolt keserűségen akkor lehet túllépni, ha a tények majd azt igazolják, hogy a most nagyvonalúan megtámogatott kormánykoalíció nem élt vissza az RMDSZ bizalmával. És ez a szerencsésebb forgatókönyv. Nincs könnyű helyzetben az RMDSZ: ha ugyanis a mostani kényszerházassággal nem tudnak a kisebbségeket érintő eredményt, kompromisszumot kicsikarni a győzelmi mámorban úszó koalíció politikusaitól, ha a változtatás szükségszerűségéről nem tudják meggyőzni magát Liviu Dragneát, akkor az a bukással egyenértékű lesz. Nem az együttműködés újbóli felmondása lenne a cél, mondván, megpróbáltuk, de nem ment, hanem valahogyan változtatni kellene az erdélyi, székelyföldi magyarok sorsát, életét nehezítő hatalmi önkényen, nemzetállami beidegződéseken, a dohos szemléleten. Mindazok számára tehát, akik komolyan gondolják az érdekképviseletet, a mostani nekifutamodás kisebbségi tekintetben újabb esélyt jelent. Azonban nem elég kiszaladni a pályára, s úgy tenni, mintha küzdenénk, eredmény kell. Kísérletezésre már nincs idő.



tih, marburg:"... mennyire vált politikai értelemben felnőtté az egykori nagyromániás hölgy, miként DRAGNEA ÁLLÍTJA egyben az RMDSZ-t arról, hogy EGYIK MINISZTERE SEM lesz magyarellenes." Tiszuta sor, nemde?



Európában, Franciaországot , volt gyarmatát, Romániát és pár balkáni államot, illetve a jó okkal oroszellenes balti államokat nem véve figyelembe, nem számít milyen náció tagjaként vagy az illető ország állampolgára. Gyakorlatilag minden ország a nevében viseli a többségi nemzet megnevezését, és azok - a felsoroltakat kivéve - tettek is azért, hogy a kisebbségek is otthon érezzék magukat bennük, nemcsak országuk, de hazájuk is legyen. Ezt nevezik pozitív diszkrimináviónak, a kisebbségek végdelme érdekében. Ebben a sorban benne van Magyarország is, bármennyire is nem tetszik a helyzet a balliberális trolloknak! És igenis, ha Európának és a világnak, ha van jövője egyáltalán, annak a nemzetek a letéteményesei, nem az agymosott, elnemzettelenített balliberális szerencsétlenek tömegei. Bármennyire is nem tetszik a balliberélis trolloknak és tollnokoknak!







Bocs az elütésekért: ...biztosítván egyben..../ Tiszta.../...balliberális...







Egy gond létezik csakis ezen a téren , legalábbis a környéken , a mindennapi románság annyira a fejébe véste a nacionalizmus dogokat ,hogy veszélyes már

- Talán ha alulról kezdenék a változást ,( igaz ők a vezérek) ., nagyon feszült a helyzet Marosvásárhelyen, elég sok magyarellenes problémát teremtettek







Tudnának meselni a vonatra rakott tótok és svábok, hogy mennyire otthonossá volt téve a kübli a marhavagonban, amikor egy szatyorral mehettek Németország vagy Csehország felé, itthagyva nemzedékek vagyonát.

Akárcsak a felvidéki magyarok.

A csodálatos nemzetállamok felejthetetlen nyomot hagytak a 20. században.

Érdemes e nemes hagyományt folytatni.







Hinni itt sem az udemerének,sem a román kormánynak nem lehet.Mert a múltbéli példák arra a következtetésre késztetnek,hogy ne vegyük készpénznek amit ezek elénk tálalnak!Az udemeré elérte amit akart(bent vannak a parlamentben,OTT vannak ahogy ők mondják),csak sajnos ebből semmi jót nem érez a magyar kisember,a szoci kormány meg elérte,hogy legyen egy tartalék parlamenti 6%(udmr) ,hogy Tariceanuék ne zsarolhassák őket( és vice-versa:udmre-alde).Tehát mindenki boldog,kivéve a népet,legyen az magyar vagy román.







S hát még az Amerika előtti indiánok..., sőt még maga Ábel is...







Mintha ez azb aljas ember nem hallott volna például a Benes dekrétumokról, a délvidéki mészárlásokróé és menekülésekről, az erdélyi magyarok exodusáról a román hatalom beiktatása előtt és után.... hogy a magyarok ellen elkövetett atrocitálásokból soroljak. Kutyaxar!







Ugyanannyit hallottam.

Mint ahogyan ma is naponta hallani, hogy az előbbi 8 évben mennyit loptak, mennyi gazemberség folyt, bármely firtató kérdésre ez a magvas válasz.

A másik bűnössége felment a bűneim alól??

Feloldás és meggyőző magyarázat aljasságaimra, ha kijelentem, hogy a másik ugyanazt elkövette?

Az orbáni filozófia alaptétele nem zavar??







Még egyszer, de tényleg utoljára: hogy tudsz ennyire aljas lenni? Nagyon is jól tudod, hogy nem a felmentésről van itt szó, hanem a te folytonos N. -es mércédről amikor a magyarságról, a mai magyar kormányzatról van szó!!!! Mi okból nem említed soha, de soha először azt a galádságot, amelyikre válasz volt a magyar? Mit vétett neked Orbán, hogy ennyi év alatt egyetlen jó szót kimondani nem voltál képes róla? Ennyire fáj, hogy saját lábaira emeli az országot? Megvallom, néha csodálom a "hűségedet". Ennyire kitartó a magyargyűlöletben, ennyire hálás haszonélvezője a (ki)múlt rendszernek és a balliberális eszementségnek talán több nincs is a földkerekségen. Összefoglalva: ennyire aljas ember nem hiszem, hogy lenne még egy.

A te aljasságaidra nincs felmentés, bármit is mondanál. Nem, az orbáni filozófia alaptétele nem zavar, hiszen az előzőhöz képest - mindenben kiszolgálni a balliberélis nagytőkét - a mostani jelszó: mindent az országért, mindent a nemzetért. De, amint ezt már párszor mondtam, te ezt nem értheted, hiszen a nemzettelenségnek sem országa, sem hazája, sem becsülete nincsen, és te vagy a legjobb példa arra, hogy mindezekre nincs is szüksége.







Valami sántít az általad hallott jelszóban.

Ha jobban fülelnél meghallanád, hogy így hangzik:

Mindent ide nekem, a családomnak, a maradék a tettestársaknak és a csápolóimnak !

Ennyire aljas még Ceausescu sem volt.







Ez a ket enber csak osza a semit napokon keresztul job lene alunanak