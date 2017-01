Az idei év során a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum és a Múzeumbarátok Egyesülete tíz tárlatot szervez, de könyvbemutatók és egyéb tevékenységek is zajlanak majd, hiszen idén emlékeznek meg a múzeumalapítás negyvenötödik évfordulójáról – tudtuk meg Dimény Attila intézményvezetőtől.

A céhtörténeti múzeumban az új esztendő első tárlatmegnyitója január 21-én lesz, két Kézdivásárhelyen született szobrász: Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója és a Magyarországon élő Illés Rudolf kiállítása nyílik. A következő eseményt március 12-ére tervezik: a Kovászna és Brassó megyei képzőművészek ünnepi tárlattal köszöntik nemzeti ünnepünket, március 15-ét. A harmadik kiállító április folyamán Nagy Lajos helybeli fotóművész, akinek tárlatát már régóta tervezik. Május 12. és 21. között az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége szervezésében a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum által kölcsönkapott anyagot mutatják be, majd a Nagy Mózes Elméleti Líceum rajztagozatának évzáró tárlata következik. Június 19. és július 14. között a hollandiai Maasslaus testvérváros fotóklubjának tagsága állít ki. A következő rendezvény az Incitato művésztelep közös kiállítása, majd augusztusban a csíkszeredai Xantus Géza, az Incitato művésztábor állandó résztvevője mutatkozik be.

Szeptemberben a Tordán élő és alkotó képzőművészek közös tárlatát nyitják meg, az idei esztendőt novemberben a Marosvásárhelyről elszármazott és jelenleg Sárándon (Magyarország) élő, hatvanadik születésnapját idén ünneplő Vincze László grafikus egyéni kiállítása zárja. Ugyancsak idén a jelenlegi múzeum alapításának 45. évfordulója mellett a tíz éve elhunyt Incze Lászlóra (1928–2007) is emlékeznek.