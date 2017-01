Tamás Sándor, a megyei önkormányzat vezetője a decemberi megyeinfón számolt be a lécfalvi telep friss helyzetéről. Elmondása szerint a nyáron meghirdetett közbeszerzési eljárás nyomán hat vállalkozás jelentkezett a működtetésre kiírt tenderre, szeptemberben eredményt hirdettek, az ellen a vesztes cégek közül kettő (a második és harmadik helyen végzett) óvást emelt. A fellebbezések elbírálásáért felelős országos hatóság úgy döntött, az önkormányzatnak kötelessége felülvizsgálni az első helyezett cég ajánlatát. A vesztesek ezt megóvták a bíróságon. A megyei önkormányzat elnöke ekkor még nem ismerte a bírósági döntést, Ambrus József, a telep megépüléséért, illetve a működtetés beindításáért felelős Kovászna Megyei Integrált Hulladékgazdálkodásért Közösségek Közötti Társulás igazgatója lapunkat arról tájékoztatta, hogy a bíróság jóváhagyta az országos hatóság döntését, azaz a nyertes ajánlatát újra kell értékelni.

Az elmondottak alapján Tamás Sándor úgy vélte: egyelőre nem tudni, mikor lesz vége az eljárásnak. Felidézte, az eset nem egyedi, országos szinten harminc ilyen létesítményt építettek európai uniós alapokból, közülük egyetlenegy működik Beszterce-Naszód megyében. Háromszék ugyanakkor még jól áll, hiszen vannak megyék, így Maros vagy Giurgiu, ahol öt-hat éve nem történik semmi.

Ambrus József megerősítette az elnök által mondottakat, hozzátéve: a versenytárgyalás körüli csúszások ellenére Kovászna megye nem áll rosszul, a jelentkező cégek közül is sikerült kizárni azokat, amelyek abszurd ajánlatot tettek, illetve, ami ennél is fontosabb, megpróbálják elkerülni, hogy például a Giurgiu megyei helyzet Háromszéken is előálljon (ott a felszerelés tönkrement, az eszközöket megette a rozsda, s részben szétlopták a telepet). A megyei önkormányzat 15 ezer lejt fizet havonta a létesítmény őrzéséért, amihez még hozzáadódik a 16 hektáros bekerített terület éjszakai megvilágítása. Ambrus József szerint sem érdemes találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mikor zárul le az egész eljárás.